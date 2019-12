Rosanna Costa reitera que desempleo podría subir a 10% a inicios del próximo año ante efectos de la crisis que estalló en octubre

Macro

Consejera enfatizó el rol de la autonomía para el cumplimiento de la meta del banco, pero enfatizó que “no es una carta abierta para cualquier cosa”, recalcando la credibilidad de la meta inflacionaria.

La consejera del Banco Central, Rosanna Costa, expuso en la mañana de ayer ante la comisión de Hacienda del Senado que analiza su renovación en la máxima instancia del instituto emisor para los próximos diez años.

Junto con agradecer a los senadores integrantes de la comisión y acompañada del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la economista de la Universidad Católica señaló que la situación económica del país se ha ido "estabilizando" en los últimos días, luego de dos meses de crisis social con el consecuente impacto en la producción y el empleo.

Eso sí, la directiva señaló que las proyecciones del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre "siguen vigentes", ya que "no hay muchos antecedentes distintos".

"Ha habido una suerte de mayor tranquilidad en los mercados financieros, se han ido estabilizando los niveles que habíamos observado cuando presentamos el IPoM. Por lo tanto, las proyecciones siguen bastante vigentes. Sin embargo, todos los escenarios hoy tienen algún porcentaje mayor de incertidumbre a lo que suelen tenerlo", argumentó.

En esta línea, reiteró el mensaje que realizó el presidente del ente emisor, Mario Marcel, hace un par de semanas, en la línea de anticipar un fuerte repunte en el desempleo hacia adelante, derivado del impacto de la crisis social. "Lo más probable es que si la demanda se comporta de acuerdo a lo esperado y la oferta tiene un comportamiento histórico, podemos ver tasas de desempleo de dos dígitos y de 10% a principios del próximo año", aseguró.

El rol del banco

Costa también aludió a la misión de la entidad de mantener la estabilidad de la inflación y velar por la continuidad del sistema de pagos.

"En la medida que el Banco Central mantiene una alta credibilidad, logra mitigar -por la vía de estabilizar la inflación- el ciclo económico a través de la consecución de su meta inflacionaria", afirmó.

La autoridad sostuvo que los procesos inflacionarios "son regresivos y castigan el crecimiento. Alzas sostenidas, crecientes y variables del nivel de precios deteriora el poder adquisitivo de los ingresos".

"El éxito de un Banco Central depende críticamente de que sea creíble y que sea capaz de generar confianza en la ciudadanía. Para esto, ciertas condiciones son necesarias", aseguró.

Entre ellas, enumeró que la autonomía "es una de ellas", ya que "busca alinear los incentivos de sus autoridades con los objetivos que le impone la Ley, eliminando la subordinación de sus políticas a vaivenes de corto plazo que a veces el ciclo político impone y que -como muestra la historia de Chile y de tantos países de la región- han terminado por desestabilizar la economía, causando grave daño".

"Pero la autonomía no significa, por cierto, una carta abierta para cualquier cosa. De hecho, esta no tiene sentido si no se dan otras condiciones, como tener una meta precisa de la cual el mercado pueda hacer una correcta rendición de cuentas". manifestó.

Mercado cambiario

La exdirectora de Presupuestos se refirió a la intervención del mercado cambiario que realizó el Banco Central a inicios de este mes, cuando el dólar se acercaba a un peak de $ 830 por unidad.

"El tema para el banco no es el nivel del tipo de cambio, ya que hubo una mayor percepción de riesgo ante la situación del país y eso lo empieza a incorporar el mercado. Pero ese ajuste se produjo con una volatilidad extrema", advirtió.

"Más que un nivel de tipo de cambio, nos preocupa la volatilidad", recalcó la economista, asegurando que se espera que para los próximos meses el traspaso desde el tipo de cambio a precios locales sea mayor que en años previos debido a que la variación de la divisa se produjo por "fenómenos eminentemente locales". Reiteró que espera un IPC cerca de 4% en 2020.

Respecto al preacuerdo entre China y Estados Unidos para cancelar las alzas de aranceles y buscar un fin a la guerra comercial, Costa señaló que los mercados se han tomado "con calma" dichas señales, con un clima de "cierto optimismo", aunque enfatizó que la situación económica y del comercio global hacia adelante debe analizarse "con cautela".

Luego de la ponencia, los senadores de la comisión de Hacienda acordaron que la economista de la Universidad Católica cumple con las condiciones para ser ratificada por la Sala, la que aprobó su nombramiento por unanimidad.