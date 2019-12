Briones califica de "triste noticia" falta de acuerdo en COP 25 y tilda de "absurdo" que se culpe a la presidencia chilena

País

Ministro de Hacienda también aclaró el rol que desempeñará Claudio Agostini en la cartera, quien lo asesorará en la "hoja de ruta" en materia tributaria.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió esta noche a la falta de acuerdo alcanzado entre los países en la COP 25 para regular el mercado del carbono, situación que le ha valido críticas a la presidencia de la organización, ejercida por la ministra de Medio Ambiente chilena, Carolina Schmidt.

En conversación con TV+, el secretario de Estado calificó como una "triste noticia" la falta de consenso entre las partes, pero recalcó que "no hay nada de qué sorprenderse".

"El tema del cambio climático es una cuestión muy difícil de abordar porque básicamente es un problema de acción colectiva. O sea, requiere una coordinación de muchos actores y muchos países, en el entendido que el cambio climático es una externalidad global. O sea, el mal que se genera con las emisiones de carbono tiene que ver con el planeta completo, pero los costos muchas veces son locales (...). La única manera de avanzar en esto es de manera colectiva", aseguró.

El secretario de Estado también se refirió a las críticas que ha recibido el país por el desempeño de la presidencia de la instancia multilateral.

"Coordinar a los distintos actores no es un ejercicio fácil porque cada uno tiene sus intereses y hay grandes potencias que tienen sus intereses. Entonces, este tema del artículo 6 de los mercados de carbono ha estado hace décadas dando vuelta y todavía no tenemos un mercado. Entonces, la verdad pensar que esto es una falla del gobierno de Chile, la ministra, porque no se logró avanzar me parece que es simplificar el problema a un nivel de absurdo que es realmente sorprendente", criticó.

Rol de Agostini

La autoridad también abordó la llegada de Claudio Agostini a la cartera como asesor en materia de impuestos, aclarando que el economista trabajará en la "hora de ruta" de largo plazo que analizará el conjunto de exenciones del sistema impositivo.

"Es un profesional extraordinario en dos temas que son críticos en este momento, como es lo tributario y libre competencia. Son las dos áreas de expertise de Claudio y yo le pedí que me viniera a ayudar, particularmente en el tema tributario", aseguró.

Respecto a la agenda de largo plazo, Briones aseguró que se centrará en las exenciones del sistema y la carga impositiva que el país necesita, trabajo en el que Agostini tendrá un rol central.

"Hay una hoja de ruta tributaria en la que es importante avanzar y definir cuál es la carga tributaria que va a tener Chile en los próximos años y Claudio va a ayudar en cómo dibujamos eso, cuál es la carga y cuál es la estructura tributaria.