Dante Contreras: "Necesitamos una oposición generosa, que se siente a conversar en serio "

Académico de la FEN de la U.de Chile y director e investigador de COES llama a "reformar las reformas de pensiones, tributarias y laboral, creo que es el único mecanismo y para eso se requiere generosidad".

- ¿De qué manera estos eventos afectan a la economía?

- Toda inestabilidad política genera incertidumbre y la incertidumbre reduce los patrones de inversión, eso es muy documentado en la literatura. Y, por lo tanto, desde un punto de vista económico, el mantener una economía ordenada y en equilibrio, es bienvenido porque en el fondo da garantías de estabilidad, certidumbre y, por lo tanto, de inversión y crecimiento. Esta situación dificulta eso, y por eso pone en duda las confianzas futuras.

- En el corto plazo, ¿pensando en el Imacec de octubre como será el efecto?

- Hay dos factores que van a afectar: uno, si es que este período de manifestaciones se mantiene por más tiempo, va a haber menos días trabajados, y si hay menos días trabajados, le va a pegar al Imacec de corto plazo. Esto es un efecto de primer orden.

- ¿Y en las expectativas de crecimiento para 2020?

- En el mediano plazo, el tema más complejo que hay es la estabilidad económica. Es la estabilidad sociopolítica que tenga el país y, claramente eso se vio desafiado el viernes y sábado. Y tenemos un gobierno que fue incapaz de reaccionar, una oposición que brillo por la ausencia y, por lo tanto, el equilibrio es bastante precario en términos de señales de estabilidad en el mediano y largo plazo.

- ¿Ve cuestionada la fortaleza institucional y la estabilidad macroeconómica?

- Chile es un país que tiene dentro de la región, y va a seguir teniendo, instituciones relativamente estables para el nivel de desarrollo que hemos logrado.

Pero esa no es la pregunta relevante, la pregunta relevante es si tenemos la capacidad institucional y política para elevar los niveles de desarrollo del país y, aparentemente, eso no lo tenemos.

Cuando un gobierno responde de forma tardía, sin convicción y sin sintonía fina respecto de lo que está ocurriendo y a las causas últimas del descontento y del malestar social, es difícil pensar que se logré una institucionalidad que nos permita niveles de desarrollo distintos a los que hemos logrado.

Quiero ser bien claro en eso. La institucionalidad que hemos logrado tener hasta el momento nos permite llegar hasta donde estamos. Si se quiere elevar el nivel de desarrollo, necesitamos una institucionalidad distinta. Y eso no lo tenemos y no lo vamos a tener haciendo más de lo mismo.

- ¿Dónde debiera ponerse el foco para lograr este cambio?

- Chile requiere de un nuevo contrato social. La estructura social que tenemos hoy ya llegó a su límite: esto es. Si no hacemos nada, nos vamos a quedar como estamos, es decir un país que crece poco, un país con mucho malestar y descontento, un país que va a explotar eventualmente en este tipo de manifestaciones u otras, que no vamos a anticipar obviamente, porque no sabemos leer a la sociedad. Entonces, esto sería nuestro nivel de desarrollo, un nivel de desarrollo medio.

El Presidente lo anunció, una mesa de diálogo -me gustaría saber quiénes van a estar en esa mesa-, creo que tiene que ser amplia, reflexiva y sin conclusiones previas. No puede ser lo que hizo el Presidente con la mesa de las 40 horas, donde anuncia la mesa e inmediatamente sale de la reunión y anuncia las conclusiones de la mesa, eso es no ser reflexivo. Ser reflexivo es escuchar lo que va a tener que decir los distintos actores sociales y cuáles van a ser los mecanismos. Y eso va a requerir generosidad.

Algo importante que esa mesa debiera concluir de forma rápida es que vamos a revisar todas las reformas que están en curso y mirar con una óptica distinta. La óptica de la desigualdad y de las oportunidades.

- ¿Cuál sería el rol de los técnicos ahí?

- Los técnicos podrían jugar un rol clave en esto. Podrían participar con sus distintas visiones y sugerencias, pero lo que aquí se requiere es una generosidad distinta a lo que hemos observado en el último tiempo.

Ministros haciendo bromas respecto al precio del Metro o las jornadas laborales, son malas bromas. No están los tiempos para eso. Creo que se requiere un cambio político fuerte, importante en el gabinete, hay que darle espacio a nuevos rostros que sean más convocantes y dialogantes con la población y la oposición.

Necesitamos una oposición generosa, que se siente a conversar en serio y que haga el trabajo de ceder y llegar acuerdo.

Tenemos que ocuparnos de resolver el problema, mientras no se haga esta situación va a perdurar. Chile es un país de alta desigualdad y de baja oportunidades para una fracción importante de la población. La desigualdad ha percolado toda la sociedad chilena hasta las raíces del sistema educacional, de la salud, de la seguridad, de la segregación territorial.

- Hoy en el Congreso tenemos en discusión reformas de pensiones, tributaria, jornada laboral y presupuesto. ¿Hay temas importantes que se pueden resolver ahora?

- Exactamente, esa mesa de diálogo lo primero que debiera hacer el gobierno es mirar esto, ojalá con nuevos actores políticos, con una perspectiva más larga, más amplia. Esto no se trata de 40 ó 41 horas, no se trata de $ 30 más o de $ 30 menos. Esto se trata, por ejemplo de buenos salarios y de buenas condiciones laborales. Y esto también se trata de productividad para la empresa. Ese equilibrio hay que discutirlo en serio.

La reforma tributaria no se trata de disimular lo que no se puede disimular. Basta de eso, basta de eufemismos, la reforma tributaria que el gobierno quiere empujar es una reforma que aumenta la regresividad de este sistema, entonces no corresponde hacer eso y menos ahora. Lo que corresponde es detener esa reforma y repensar, conversarlas reflexivamente y llegar a un nuevo acuerdo social.

Reformar las reformas de pensiones, tributarias y laboral, creo que es el único mecanismo y para eso se requiere generosidad.

- ¿Ve posible que ocurra esto que propone?

- Creo que no va a ocurrir, no están las condiciones, a pesar de todo lo que pasó. Creo que vamos a seguir haciendo más de lo mismo y eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo que pasó ayer es de una violencia indescriptible, son bienes públicos de todos los chilenos, eso no es tolerable, pero tampoco es tolerable mirar para el lado con todos los problemas de desigualdad que tiene el país. Aquí hay una miopía del sector político que es vergonzosa.