¿Ejes de la nueva Constitución? Pensiones, gran prioridad

Una gran mayoría de los encuestados (79%) se muestra de acuerdo con asegurar la propiedad pública de los recursos naturales

Existe bastante consenso sobre los ejes principales de la nueva Constitución, al menos temáticamente: pensiones (30%), educación (17%) y salud (16%).

En cuarto lugar, sin embargo, asoma la propiedad pública de los recursos naturales (15%) y la propiedad pública del agua (10%).

En términos de expectativas ante el proceso constituyente que se inició con la elección de 155 convencionales, el 39% reconoce tener “esperanza” luego de las elecciones, aunque un 25% siente “incertidumbre” y un 22% “preocupación”. Pero, aunque predomina la sensación de que las cosas van a cambiar para Chile, la encuesta de Feedback advierte desconfianza (47%) en la capacidad de los sectores políticos para llegar a acuerdos dentro del órgano que redactará la nueva Constitución. Mientras, un 37% se inclina por dudar de la capacidad para llegar a consensos. La esperanza, en definitiva, convive con cierta intranquilidad o incertidumbre.

Sobre determinados contenidos de la nueva Constitución, la encuesta da señales sobre algunos aspectos de especial sensibilidad para el mundo empresarial: una gran mayoría de los encuestados (79%) se muestra de acuerdo con asegurar la propiedad pública de los recursos naturales (de ellos, un 53,9% dice estar “muy de acuerdo”). Mientras, un porcentaje similar (80%) está a favor de “asegurar la propiedad pública del agua” (de los que un 61% dice estar “muy de acuerdo” con que este tema se incluya en la próxima Carta Fundamental).

En la misma línea, el sondeo pregunta sobre “promover el desarrollo económico sostenible asegurando un equilibrio entre las actividades industriales y la conservación del medio ambiente” en la nueva Constitución. Una gran mayoría, un 93%, está de acuerdo con que esta iniciativa se asegure en el texto que será plebiscitado en 2022. De este porcentaje, un 67% está “muy de acuerdo”.

La encuesta da algunas luces, a su vez, sobre el 57% de los ciudadanos que no votaron en la que fue calificada como la elección de mayor importancia en el pasado reciente chileno. Al ser consultada, la gente entregó sus razones para no sufragar: un 37% no lo hizo porque se encontraban muy lejos del local de votación y un 28% porque “no cree que la nueva Constitución resuelva sus problemas”.