Macías asegura que nuevo instrumento para que AFP apoyen a PYME será “muy competitivo”

País

Las administradoras podrán invertir a través de mutuos hipotecarios residenciales, facturas y pagarés, entre otros.

Hace tiempo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están buscando nuevas alternativas de inversión con el objetivo de que tener portafolios cada vez más diversificados.

El martes la Superintendencia de Pensiones dio un paso en este sentido al flexibilizar el actual régimen de inversión y permitir que las AFP puedan apoyar indirectamente a las pequeñas y medianas empresas -hoy especialmente complicadas por la crisis sanitaria- a través de vehículos de inversión como mutuos hipotecarios residenciales, facturas y pagarés, entre otros, definidos bajo la denominación de “activos alternativos”.

“Creemos que hemos entregado las herramientas para que haya un nuevo instrumento muy competitivo que entregará liquidez a muchas empresas que hoy lo necesitan”, destacó ayer el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías.

La autoridad señaló a Diario Financiero que ahora las AFP tendrán que realizar un trabajo profesional para determinar si realmente les conviene invertir en este tipo de instrumento.

“Con esto, se despejan todas las trabas regulatorias que habían, porque hasta ahora no se podía”, precisó.

La nueva opción que propone el regulador es que cuando un activo alternativo cuente con un porcentaje de garantía estatal, esa parte no compute para efectos de los límites, pasando a ser parte del que se aplica a la inversión en instrumentos de carácter público.

Por ejemplo, si un activo es garantizado en un 60% por el Estado, esa proporción se contabilizaría dentro del límite de inversión en instrumentos estatales.

De esta manera, sólo el 40% restante se contabilizaría en el límite de activos alternativos.

“La pregunta era cómo lograr que un instrumento que tiene garantía estatal, no copara el límite de los activos alternativos, porque al no coparlo, se hace más atractivo”, sostuvo el timonel de la SP.

Macías aclaró que al no considerarse como activo alternativo deja de competir con un montón de instrumentos a nivel mundial y nacional, que son una opción y que dan mucha rentabilidad. Por lo tanto, como la parte con garantía estatal no se considera como activo alternativo, deja al instrumento en mejores condiciones para competir.

¿Y por qué las AFP no podrían hacerlo de manera directa? El superintendente respondió que pensaron que era un paso audaz para las AFP, dado que la inversión en activos alternativos recién se autorizó hace dos años.“Todavía no tienen este expertise desarrollado, pueden tenerlo más adelante. Entonces, pensamos que se hiciera por la vía indirecta porque hay otros actores que si tienen la expertise y que tienen toda la infraestructura para poder llegar a las PYME. Esto no implica que la AFP no tenga que hacer su propio proceso de análisis, sino que le otorga un socio muy potente que conoce bien este negocio”, recalcó Macías.

La nueva norma que está en consulta, recibirá comentarios hasta el próximo lunes 18 de mayo.