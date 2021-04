Oposición afirma que propuesta de La Moneda "llega tarde" e insiste en que se promulgue tercer retiro ya aprobado

País

Proyecto anunciado por La Moneda ingresaría con discusión inmediata, pero ya genera resistencia en la oposición que pide retirar requerimiento del Tribunal Constitucional.

Senadores de oposición señalaron la noche de este domingo que la propuesta del Gobierno por un tercer retiro "llega tarde" e insistieron en que el mandatario debe promulgar el proyecto ya aprobado por el parlamento en una línea similar.

El senador y presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, sostuvo que "una vez más el Presidente llega tarde. Si el Congreso no hubiera aprobado el tercer retiro, Sebastián Piñera no estaría haciendo este anuncio. El Gobierno debe promulgar la reforma constitucional ya aprobada".

Para el senador de la misma tienda, Juan Pablo Letelier, "hay que analizar bien lo que se está presentando, me parece bien la ayuda a las familias que no pueden retirar el 10% ¡eso lo venimos planteando hace 1 año! Aún así, si el Presidente quiere cambiar los ánimos en la sociedad debe retirar el requerimiento al TC, parece que aún no lo entiende".

El senador independiente Pedro Araya indicó que "tenemos un proyecto listo para promulgar. Libre de impuestos para la clase media, pero el Presidente prefiere cobrar impuestos y pasar dinero fresco a las AFP".

En tanto, el diputado Matias Walker (DC) planteó que "la fórmula de anticipo de rentas vitalicias (con excepción del tope) es similar a la aprobada por el Congreso, pero dijeron todo este tiempo que era inconstitucional y que afectaba acuerdos internacionales. Se ratifica que no era así".

Agregó que "lo más novedoso del proyecto es el bono para quienes retiraron todos sus fondos. Todos los proyectos deben discutirse en su mérito y pueden perfeccionarse en el Congreso, lo que no obsta a defender en el TC lo aprobado por el Congreso".