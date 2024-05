El millonario negocio inmobiliario de Claudio Fischer en EEUU: concreta venta de mansión por US$ 40 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mientras varias inmobiliarias chilenas han optado por bajar algunos cambios y han reducido su cartera de inversiones, Claudio Fischer mantiene activos ocho desarrollos en el país. En paralelo, el empresario ha puesto parte de sus fichas en Estados Unidos, donde ya concretó uno de sus mayores hitos: vendió una mansión en Miami Beach por US$ 40 millones el pasado 8 de mayo.

Fischer -dueño de la cadena de casinos Dreams y exsocio de la salmonera AquaChile- decidió diversificar sus negocios y apostar por el mercado residencial de lujo en el país del norte. Su estrategia es comprar propiedades muy bien ubicadas, demoler las antiguas casas y construir exclusivas mansiones.

La casa que acaba de vender en EEUU (con muelle privado, ocho habitaciones y nueve baños, y cuyo comprador se mantiene en reserva), se ubica en la zona de Palm Island, un exclusivo barrio de la ciudad de Miami Beach en una isla artificial en Biscayne Bay. Emplazada frente al mar y diseñada por César Molina, obtuvo un récord: alcanzó el precio más alto (más del 25%) de cualquier casa jamás vendida en ese sector de Florida. Incluso más: es una de las 15 operaciones más altas jamás realizadas en Miami.

En Brickell, el centro financiero de Miami, el empresario chileno compró una propiedad que ha sido arrendada al consulado de México. Ahí buscaba levantar una torre de 80 pisos, pero decidió no realizar la obra y ofrece el terreno en US$ 65 millones.

El empresario adquirió la propiedad por US$ 5,4 millones en 2012, y demolió la vivienda que había sido construida en 1971.

Actualmente, Fischer tiene otros tres proyectos similares en Miami, pero el empresario decidió expandirse por EEUU y tiene otras siete inversiones de este tipo en Utah.

Suma y sigue: hace unas semanas vendió otra propiedad en Miami. Se trata de una casa en Bay Point construida en 1951, por la que pagó US$ 3,5 millones en 2016, y la vendió en abril de este año en US$ 9 millones. En este caso, Fischer no la reconstruyó, pero sí la entregó con los permisos aprobados para demoler la vivienda existente y levantar una nueva.

Lo mismo -pero a otra escala- está haciendo en Brickell, el centro financiero de Miami, donde el empresario chileno adquirió una propiedad que por años ha sido arrendada al consulado de México. Ahí tenía un proyecto para levantar una torre de 80 pisos.

Actualmente, Fischer -quien prefirió no realizar la obra con un socio local ante las altas tasas en EEUU- ofrece el terreno de poco más de 4.120 metros cuadrados en US$ 65 millones.

El empresario tuvo en carpeta construir un casino en Las Vegas, pero -también por las altas tasas, que encarecen el financiamiento- decidió desecharlo. Solo en el terreno planeaba invertir US$ 120 millones.

Inversiones locales

Claudio junto a su hermano Humberto (quien falleció a fines del año pasado), fueron socios de la familia Puchi en AquaChile, salmonera que vendieron a Agrosuper en 2018. Los Fischer recibieron unos US$ 280 millones por el tercio de la propiedad que tenían en la acuícola.

Además, Claudio -que tiene licencia de piloto profesional de avión y helicóptero- es dueño de la empresa aérea Aerocord, que realiza vuelos diarios desde Puerto Montt a Chaitén, Melinka y Quellón.

Claudio Fischer, dueño de los casinos Dreams y empresario inmobiliario. Foto: Archivo

También lidera el área de entretenimiento y casinos de la familia a través de la sociedad Dreams, que maneja licencias y permisos de operación en Chile y también en Perú.

En el sector inmobiliario, se mantiene activo en Chile, pese al complejo escenario que enfrenta la industria. El empresario tiene más de 20 proyectos, ocho de ellos en construcción, repartidos en Santiago, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.

Además, es dueño de dos terrenos en el barrio El Golf en Las Condes, donde está analizando el destino que les dará. Ambas propiedades tienen un valor que superan los US$ 10 millones cada una.

Inicialmente, el plan era levantar edificios de oficinas en los dos paños, que se ubican en la esquina nororiente de la av. Isidora Goyenechea con La Pastora, donde estaba la sede de la Unicef, y en San Sebastián esquina av. El Bosque Norte, donde se ubicaron conocidos restaurantes como el Pub Licity y luego la Fuente Mardoqueo. Ahora, la opción es construir edificios de viviendas, pero nada está definido aún.

Claudio Fischer fue contactado por Diario Financiero para este artículo, pero prefirió no hacer declaraciones.