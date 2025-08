China aprobaría Codelco-SQM con condiciones: preocupación de Beijing es suministro de litio a largo plazo

Más cerca del inicio del tercer trimestre de 2025 y con condiciones. Así se espera que la State Administration for Market Regulation (SAMR) de China apruebe el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del Salar de Atacama hasta el año 2060.

Fuentes conocedoras del proceso indicaron a DF que las compañías confían en que el regulador chino dé su visto bueno, pero con medidas de mitigación. En Chile, la FNE también lo autorizó con requisitos -relacionados principalmente al gobierno corporativo de la compañía resultante- pero las que impondría China serían de una naturaleza muy distinta. Según se desprende de las consultas que han hecho en el SAMR a Codelco y SQM, “el interés de China pasa por tener garantías de un suministro competitivo de largo plazo de litio”.

Cabe señalar que si bien el gigante asiático es el tercer mayor productor de litio del mundo, según el U.S. Department of the Interior y el U.S. Geological Survey, su extracción -tanto en salares como en roca- es más cara que en Chile. El litio extraído en el Salar de Atacama tiene uno de los costos más bajos del globo, que expertos han cifrado en menos de US$ 4.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente.

De hecho, debido a que su valor ha bajado 66% entre 2023 y 2024, según servicios estadounidenses, China cerró varios centros productivos.

Las preocupaciones de las autoridades asiáticas son de largo plazo y se relacionan con cómo asegurar litio para las industrias chinas cuando el precio suba, lo que ocurriría en los próximos años. Cochilco proyecta que la cotización promedio en el norte de Asia sería de US$ 10.059 este año y anticipa una recuperación gradual, en torno a US$ 15 mil la tonelada a partir de 2027.

Además del valor, hay un asunto de cantidad. Según datos de SQM, Asia representó el 93% de las ventas de litio en 2024 y, según fuentes de la estatal, el mercado chino supuso más de 70% de las compras del elemento.

Relacionados al deal comentan que en la evaluación del regulador chino también pesa la relación con Codelco, dado que China adquiere cerca del 50% de la producción de cobre de la estatal.

Ricardo Ramos de SQM y Máximo Pacheco de Codelco.

Uno de los temores en las compañías involucradas es qué tan potente puede ser el lobby de Tianqi, que se ha opuesto al acuerdo Codelco-SQM y reclama que el tema sea visto en junta de accionistas, para lo cual ha llevado el tema a la justicia.

En la estatal asumen que Tianqi ha realizado una intensa gestión de influencia ante los reguladores, lo que las firmas chilenas han intentado contrarrestar con alianzas con grandes empresas de ese país, como Huawei, con quien Codelco selló una asociación de colaboración tecnológica. Las compañías también han intensificado conversaciones con grandes compradoras de litio como CATL y BYD, dijeron conocedores del proceso.

De acuerdo con un expresidente ejecutivo de Codelco, si la aprobación de China se atrasa o no se logra y el acuerdo tambalea, “estamos atrasando el desarrollo del litio en cinco o seis años en Chile”, con nefastas consecuencias geopolíticas. “Hay un tema que todos en Chile tratan de evitar, que es que hay una ventaja con SQM -fuera de que ya tienen la operación y el know how- y es que es una empresa eficiente, buena y chilena, el problema es que tiene el pecado de origen”.

Este ejecutivo reflexiona que “si se licita el Salar de Atacama, lo más probable es que se adjudique a una estadounidense o a una china”.

La relación bilateral

Según el exembajador de Chile en China, Luis Schmidt, inevitablemente la aprobación del acuerdo Codelco-SQM se vincula al estado actual de la relación chino-chilena, “la que no pasa por su mejor momento”.

Afirma que temas tan diversos como el ataque incendiario de Rucalhue (de la firma China International Water & Electric Corp); la paralización del observatorio Cerro Ventarrones tras la petición de EEUU; y los desistimientos de las firmas Tsingshan y BYD para construir plantas de litio en el país, han afectado los lazos, así como la política promovida por economistas de hacer un screening a las inversiones, todo lo cual ha levantado alarmas en Beijing.

“Lo del screening es muy grave porque se percibe como muy anti-China. Lo han adoptado en EEUU o la Unión Europea, pero no por países como Chile, que necesitan inversión”, advierte.

Los nexos políticos de Tianqi que son motivo de inquietud

Aunque Tianqi no tiene la escala de Huawei, CATL y BYD, sí tiene poderosos lazos políticos. Su presidente honorario y fundador, Jiang Weiping, es miembro de la XIII Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, así como vicepresidente de la Sección del Litio de la Asociación China de Metales No Ferrosos; director y vicepresidente de la Asociación de Empresas Cotizadas de Sichuan, uno de los principales centros industriales de China, y asesor del Gobierno Popular Municipal de Suining en materia de desarrollo económico.