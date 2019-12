Palacios anticipa lanzamiento de agenda anti abusos para mañana

País

El ministro de Economía, indicó que este lunes, en la celebración del día internacional en contra de la corrupción se dará a conocer parte de la propuesta del gobierno.

"Esta agenda por un mejor trato tiene tres partes: una sobre delitos económicos, otra de mayor transparencia o en contra de la letra chica, y contra el sobreendeudamiento de las familias", indicó agregando que probablemente mañana haya anuncios en el primero de esos puntos.

Aunque evitó profundizar sobre los anuncios, consultado por la posibilidad de que se incluyan delitos económicos con pena de cárcel, Palacios se limitó en señalar que "es muy probable".

Sobre temas de sobreendeudamiento, afirmó que las personas que suscriben determinados contratos pueden estar haciéndolo en el marco de la ley, tomando obligaciones financieras que desconocen al momento de firmar un crédito, configurándose una situación de abuso.

"Finalmente cuando una persona esta asfixiada queda a merced legal de la empresa que le entrega esa plata. tenemos que corregir eso para que el cobro no sea tan abusivo el cobro", explicó

Rol de la banca

El titular de Economía también se refirió al rol que está ocupando la banca privada en el apoyo a las Pymes, descartando un trato abusivo en las tasas de interés entregadas a estas empresas.

"Todos los bancos, desde el 18 de octubre, les pedí que postergarán las cuotas de los créditos a las Pymes a tasa 0% y lo hicieron; adicionalmente que no hicieran gestión de cobros de los créditos y también lo hicieron; también, que agilizaran el pago de seguros a estas empresas y también lo hicieron. Respecto de la entrega de nuevos créditos, se han incrementado las tasas porque se ha elevado el costo de fondo de la banca", dijo Palacios.

Agregó que "tengo una reunión esta semana con ellos para intentar rebajar estas tasas y no sea muy fuerte el daño a las Pymes para pedir nuevos créditos. No he visto que se estén aprovechando, lo que le estoy pidiendo a la banca es que agilicen la entrega de esos créditos porque el problema de las Pymes lo tienen hoy".