Piñera reafirma su postura a una modificación a la Constitución: "Como Presidente y Chile Vamos estamos dispuestos a discutir cambios"

El mandatario indicó que el descontento social fue porque "no supimos aprovechar ese crecimiento económico para distribuir mejor los beneficios para todos los chilenos y esa es la gran lección".

Una de las demandas que más se ha escuchado en los últimos días en la calle como producto del estallido social ha sido un cambio a la Constitución que data de 1980. En este sentido, y considerando la actual posición en la que se encuentra el Gobierno es que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, reiteró que está abierto a buscar cambios a la carta magna.

En conversación con Mega, el mandatario indicó que "como Presidente y Chile Vamos estamos dispuestos a discutir cambios a la Constitución", agregando que la modificación puede ser por medio de reformas que pueden llegar a una nueva Constitución", pero precisando que esa discusión se tiene que dar "dentro de los canales que establece la democracia".

Al ser consultado por la iniciativa de algunos empresarios de comprometerse a elevar los salarios, como lo realizó Andrónico Luksic que aseguró que no pagará a ningún trabajador de su holding menos de $ 500 mil, Piñera indicó que "me gustaría subir el salario mínimo a $ 800 mil, pero un Presidente tiene que ser responsable", agregando que si uno lleva el salario mínimo más allá de lo que la economía permite, "lo único que hace es condenar a miles de chilenos al desempleo".

Piñera reafirmó también su rechazo al proyecto de 40 horas que impulsa las diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Carol Kariola, reiterando, que si bien están abiertos a conversar, prefieren el proyecto del gobierno que está en el Congreso, el cual busca que sean 41 horas semanales, pero con flexibilidad.

"Queremos que la reducción de la jornada se haga con gradualidad y con flexibilidad, porque es la única manera que las menores horas de trabajo no se transformen en miles de desempleo", dijo.

"No podemos tirar la casa por la ventana y tener pan por unos días y hambre por década", agregó.

