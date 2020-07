Presidenta del colegio médico niega que plan de desconfinamiento haya sido presentado en Mesa Social

País

Hoy el Ministerio de Salud presentó el programa "Paso a Paso" e Izkia Siches señaló que el plan no se ha socializado ni con el Colegio Médico ni con la Mesa Social.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, negó que el Ministerio de Salud haya presentado el plan "Paso a Paso" -cuyos detalles fueron revelados la tarde de este domingo- a las autoridades del sector, tal y como había sido asegurado por los funcionarios de la cartera.

"La subsecretaria @pdazan falta a la verdad. Plan de desconfinamiento no ha sido presentado en Mesa Social ni a @colmedchile. Consejo Asesor ha reiterado la relevancia de validarlo previamente. Lamentablemente se repiten los errores del pasado", escribió en su cuenta en Twitter.

La subsecretaria @pdazan falta a la verdad. Plan de desconfinamiento no ha sido presentado en Mesa Social ni a @colmedchile. Consejo Asesor ha reiterado la relevancia de validarlo previamente. Lamentablemente se repiten los errores del pasado. — Izkia (@izkia) July 19, 2020

Sin embargo, en el marco del lanzamiento del plan, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó que "lo vamos a compartir y vamos a presentarlo con cada uno de los involucrados".

Y explicó que sí compartió la propuesta "preliminarmente en la Mesa Social el día 10 de julio y, de hecho, tomamos algunas sugerencias que se hizo ahí en esa mesa por parte de distintos actores y también por parte del colegio médico".

En tanto, el propio ministro Enrique París se refirió al tema y, ante la pregunta de perioditas, reconoció que no se alcanzó a presentar a la Mesa Covid, pero que el plan fue presentado a diferentes actores sociales. "De hecho yo mismo anuncié que iba a presentarlo a la Mesa Social Covid. Desgraciadamente este viernes no hubo mesa y me pidieron que se presentara el martes siguiente", apuntó.

De hecho, ese viernes, Siches ya había dado cuenta del asunto. "Hemos solicitado en forma reiterada conocer plan de desconfinamiento. Consejo Asesor ha señalado la necesidad de contar con participación de autoridades locales, mesa social y comunidad científica en validación de fases. Además comunicar de forma efectiva a la ciudadanía", escribió en la red social.