Propuestas para La Araucanía: “Hay una disposición mayor de avanzar”

El líder empresarial ve más disposición del Gobierno de conformar un consejo de pueblos.

- Hace unas semanas presentaron 40 propuestas para dar solución a la situación de La Araucanía ¿Qué reacciones han visto?

- Esta propuesta ha significado poner el conflicto en un camino con soluciones, y siento que están provocando un cambio importante. Hoy hay una disposición mayor de avanzar en algunas de estas propuestas, una de ellas es la creación del Consejo de Pueblos y el ministerio de Asuntos Indígenas, que es fundamental para ir concentrando todos los temas multidimensionales. Y esos avances son sumamente importantes de parte del Gobierno y también de parte de miembros políticos.

- ¿Ve voluntad para que se concreten?

- Sí, por supuesto. El Gobierno ha manifestado su voluntad de avanzar con toda fuerza en el Consejo de Pueblos y en el Ministerio de Asuntos Indígenas. En mejorar también y articular la Conadi. Y, por el lado la oposición, se está tomando conciencia de la importancia de lo que ocurrie hoy en La Araucanía con la usurpación (de tierras).

- Una de las propuestas apunta a hacer cambios para flexibilizar las limitaciones a la propiedad de tierras indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas. ¿Cómo se ha recibido esta idea?

- Nosotros lo hemos conversado con muchos comuneros y comunidades, y ellos entienden que la propiedad que ellos tienen es una propiedad muy relativa, porque son miembros de una comunidad por 26 años, no pueden hacer un acto jurídico, o sea no lo pueden arrendar, no se pueden asociar, no lo pueden entregar en comodato, no pueden hacer una inversión conjunta; por lo tanto, no pueden incorporarse a un desarrollo sustentable. Y eso mucha gente lo entiende.