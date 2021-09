Sichel arremete contra Provoste y Boric por retiros desde las AFP y la expresidenta del Senado le responde

País

El candidato presidencial de Chile Vamos sostuvo que “nos está comiendo el cáncer del populismo, la elección se está comiendo la necesidad de hacer lo correcto” frente al avance del cuarto retiro de fondos.

La reforma previsional entra de lleno en la carrera presidencial, luego que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, arremetiera contra sus contendores por el sillón de La Moneda Yasna Provoste y Gabriel Boric, a quienes emplazó a debatir a la brevedad la reforma de pensiones que lleva un año y medio en el Senado.

Sichel, en entrevista con radio ADN, señaló que "me impacta la ambigüedad de la candidata de la DC y las declaraciones altisonantes en Twitter de Gabriel Boric respecto al Banco Central" y agregó que "creo que no están haciendo nada, siendo que los tres sabemos que es una mala decisión y que más bien miran hacia el lado".

El abanderado oficialista los invitó a "conversar mañana sobre la reforma de pensiones, sobre cómo somos capaces de aprobarla antes de discutir retiros" y ponerse de acuerdo en "algo básico: no tenemos pensiones futuras, no sabemos cómo vamos a rellenar los retiros que habían" y cuestionó que "seguimos -en un año electoral- vaciando los fondos y no cómo los llenamos".

El exministro insistió en que seguirá intentando convencer a los diputados de Chile Vamos de no respaldar un nuevo retiro de fondos. Se necesitan 11 votos del oficialismo en Sala para que el texto pase al Senado. "Voy a quemar el liderazgo en esto, espero convencerlos a todos, que el Gobierno haga el ejercicio. Espero convencerlos además de que prioricemos la reforma de pensiones".

El candidato de Chile Vamos también sostuvo que "nos está comiendo el cáncer del populismo, la elección se está comiendo la necesidad de hacer lo correcto. Sé los costos que tiene para mi campaña decir algo impopular y me da lo mismo", y reafirmó que "no voy a apoyar a los candidatos que apoyen el cuarto retiro".

Provoste a la espera en el Senado

La candidata presidencial de Unidad Constituyente, la senadora Yasna Provoste (DC), al ser consultada por su postura ante un cuarto retiro de fondos, indicó que "tenemos que ser muy responsables y leer el texto que llegue. Hemos aprendido que no es bueno anticipar una definición antes de conocer el texto que llegue en definitiva al Senado".

Agregó que "nuestra preocupación es también con la macro y microeconomía. Cuando escuchamos la exposición del BC, hay una frase que no puede pasar inadvertida: la economía está mostrando signos de recuperación; pero nos interesa que las familias también muestren signos de recuperación y eso se da a través del empleo formal y en la medida que eso ocurra las ayudas sociales deben ir en retirada".

Reiterando que frente a la crisis que estamos viviendo "siempre hemos dicho que el Estado tiene que contribuir, apoyamos los retiros anteriores porque no existía la voluntad del gobierno de apoyar a las familias, como se hizo tan solo después de la agenda de los mínimos comunes", concluyó.

Mientras que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, le respondió en las redes sociales al candidato Gabriel Boric, quien había defendido la autonomía y seriedad del Banco Central. "El BC es lo menos autónomo que existe en este país. Sigue a ultranza las reglas neoliberales de manejo económico que llevaron a nuestro país a tener las peores tasas de desigualdad del mundo", dijo el ex militante de Convergencia Social.