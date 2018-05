Piñera presenta mesa para el desarrollo: Alvear, Foxley, Marfán, Aninat y otros en la lista

Economía y Política

Sesionará una vez por semana durante dos meses. Elaborará un documento con las propuestas y acuerdos alcanzados.

El Presidente Sebastián Piñera encabezó la instalación de la primera Mesa de Trabajo por el Acuerdo Nacional para un Desarrollo Integral, instancia que posee una integración transversal de economistas y representantes del sector privado.

El grupo es liderado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al titular de Economía, José Ramón Valente, el de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y el de Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Además se incluyen a la experta en temas de educación, Soledad Arellano; el economista, Klaus Schmidt Hebbel; el ex presidente del Banco central, Rodrigo Vergara; el titular de la CPC, Alfonso Swett; el economista, Manuel Agosin; el ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat; el presidente de la Conapyme, Juan Araya; la ex subsecretaria de Economía, Katia Trusich; el economista, Ignacio Briones; el ex presidente del Metro, Fernando Bustamante; el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; el ex ministro de Hacienda, Alejandro Foxley; el ex vicepresidente del BC, Manuel Marfán, la presidenta de la Asociación de emprendedores, Alejandra Mustakis, el presidente de la asociación de camioneros, Sergio Pérez; el economista, Patricio Arrau; el exministro y expresidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano; la economista, Andrea Tokman; el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, Óscar Olivos; el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín; el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; y el coordinador macroeconómico del ministerio de Hacienda, Hermann González.

También son parte del grupo, pero por estar fuera de Chile no asistieron la ex senadora de la Dc, Soledad Alvear y el ex director de Corfo, Hernán Cheyre.

La Mesa de trabajo por el Desarrollo Integral es la quinta mesa que se conforma, y viene a sumarse a la de Salud, Infancia, Seguridad y Paz en la Araucanía. Todas ellas representan uno de los cinco Acuerdos Nacionales anunciados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al asumir su cargo el 11 de marzo pasado.

Tal como ha señalado el Mandatario, este Gobierno entiende el desarrollo como algo que va mucho más allá del crecimiento, dado que no solo tiene que ver con cifras, números o estadísticas, sino que con mejorar la calidad de vida, ampliar los ámbitos de libertad, y crear más y mejores oportunidades para todos quienes forman parte de Chile. El desarrollo es entendido como uno integral, inclusivo y sustentable.

La Mesa de Trabajo sesionará una vez por semana durante dos meses, al cabo de los cuales se elaborará un documento con las propuestas y acuerdos alcanzados. Quien coordinará este acuerdo será el Ministro de Hacienda.

El grupo trabajará en generar propuestas en temas como recuperar la inversión, mejorar la productividad, generar empleos de calidad, incentivar la competencia y modernizar la regulación, proteger a los consumidores, apoyar el emprendimiento y las pymes, modernizar el Estado, desarrollar el mercado de capitales, y profundizar la inserción internacional de Chile.