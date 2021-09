Cadem: Boric toma distancia en carrera presidencial

Política

De acuerdo con la consulta semanal realizada entre el 14 y el 16 de septiembre el candidato de Apruebo Dignidad acapara el 25% de las preferencias mientras el de ChileVamos concentra el 17%.

Una ventaja de ocho puntos en la carrera presidencial tomó Gabriel Boric por sobre su oponente más próximo, Sebastián Sichel. De acuerdo con la consulta Encuesta semanal de Cadem el primero concentró el 25% de las preferencias mientras el segundo bajó al 17%.

Con esto, según la consulta realizada entre el 14 y el 16 de septiembre, el candidato de Apruebo Dignidad aumentó en tres puntos respecto a la semana anterior mientras que el de ChileVamos retrocedió dos puntos.

Más abajo la sorpresa la da José Antonio Kast, ya que pasó a ocupar la tercera ubicación con 10% (+1pto), desplazando a Yasna Provoste al cuarto puesto con 9% (-1pto). Más atrás están Franco Parisi con 6% (-2pts), Marco Enríquez Ominami con 5% (+2pts) y Eduardo Artés con 1% (+1pto). El 27% de los encuestados (-2pts) no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Ante la pregunta “independiente de su preferencia, ¿Quién cree Ud. que será el próximo presidente de Chile?” el 33% considera que lo hará Boric, mientras el 24% señaló a Sichel y el 19% a Provoste. El resto queda más atrás, mientras el 11% manifestó que no votaría, no sabe o no responde.

Evaluación sobre la marcha del país

En cuanto a la aprobación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la semana del 16 de septiembre subió 4 pts respecto a la semana pasada y marcó 26%, mientras la desaprobación alcanzó 68%.

Respecto a la aprobación del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria, esta llegó a 66%, lo que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

En cuanto al trabajo de la Convención Constituyente, el 52% dijo tener poca o nada de confianza.

Esto en el contexto en que el 39% piensa que el país va por buen camino, lo que significó una mejora de 11 puntos frente a la semana previa. En el sentido inverso el 51% que cree que va por un mal camino se distanció del 64% anterior.

Mientras un 44% manifestó sentirse optimista o muy optimista sobre el futuro del país.