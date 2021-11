Candidatos en su paso por Enade críticas y una invitación a trabajar juntos

Política

Tanto Boric como Kast interpelaron directamente al mundo empresarial a trabajar en conjunto en un eventual gobierno. Ninguno de los cinco aspirantes a La Moneda generó algún signo de apoyo entre el público presente. Hubo sobriedad.

"Candidatos, les quiero preguntar algo: ¿me tienen confianza?". Con esa frase, que generó tímidas risas entre los presentes, la periodista Soledad Onetto inició el panel de conversación con cinco -de siete- candidatos a La Moneda, que fueron el panel estelar en Enade 2021.

Hasta la Universidad Adolfo Ibáñez llegaron Gabriel Boric, y Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Sebastián Sichel. Cada uno de ellos dispuso de diez minutos -pero varios se tomaron cerca de 15- para exponer ante los asistentes. Plantearon sus motivaciones y objetivos en caso de ganar la presidencia, haciendo un llamado a los empresarios presentes a trabajar colaborativamente.

La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, junto a Francisca Valdés, candidata al Congreso.

Los dos candidatos que lideran las encuestas, Boric y Kast, realizaron -cada uno a su modo- un llamado a los empresarios a desarrollar una labor en conjunto en un próximo gobierno, recalcando que son actores clave para el desarrollo económico y social del país.

"Quiero que lo sepan, los empresarios y empresarias en Chile son tremendamente necesarios (...) el mundo no se refunda todos los días sino sobre la base de lo que han hecho quienes nos antecedieron", dijo Boric. Recalcó que como futuro gobierno quieren "hacer las cosas bien", en colaboración constante con el mundo empresarial.

El abanderado de Apruebo Dignidad recordó que, en el mismo evento hace cuatro años, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, "sacó aplausos" al manifestar que una nueva Constitución sería negativa para Chile.

"Hoy día no espero que me aplaudan. Soy consciente de que lo que vengo a decir y lo que represento quizás no satisfaga sus preferencias políticas", sinceró.

Juan José Ugarte (Corma) con Francisco Ruiz Tagle, Juan Benavides y Jaime de la Barra.

Ya cerrando su intervención, Boric enfatizó que para llevar a cabo su programa es necesaria la colaboración, pero insistió también que en materia de recaudación es necesario que quienes ganan más "deben pagar más".

El candidato del Partido Repúblicano también interpeló al empresariado presente. Sostuvo que, de llegar a La Moneda, fomentará el desarrollo de las inversiones.

Si bien los empresarios son fundamentales en el modelo que propone Kast, esto no le impidió realizar un llamado a la acción al sector. "No se limiten a cumplir la Ley, vayan más allá de lo que es el piso legal. La Ley es un piso, no un techo. Esto no se trata de filantropía, se trata de justicia", afirmó el presidenciable???????.

El el candidato también le habló a quienes han tomado decisiones debido a la incertidumbre. "Ojalá todos aquellos que pensaron o sacaron sus recursos de Chile los vuelvan a traer si nosotros ganamos", planteó.

José Manuel Mena (ABIF) y Diego Hernández (Sonami) fueron parte de los invitados.

El "ataque" coordinado del centro

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, destinó varios de sus minutos a reivindicar los logros del país en los últimos 30 años. Incluso, aseguró en su guiño al bloque de la Concertación y exNueva Mayoría ???que su candidatura es heredera de una de las coaliciones de gobierno "más exitosas de la historia".

En su exposición, rescató los avances en educación, pobreza e infraestructura durante la administración de los gobiernos concertacionistas.

Pese a que su discurso se enfocó en los logros de los exgobiernos, cerca del final de sus palabras se tomó unos minutos para cuestionar los programas de Kast y Boric en materia de recaudación fiscal, aunque sin mencionar directamente sus nombres.

"Chile no resiste seguir como está, requiere cambios y estos deben ser responsables y además deben estar financiados, sabemos cómo hacerlo, debemos concordar una reforma tributaria que sea viable, y que potencie el crecimiento", expuso.

Sin embargo, la candidata defendió que no se debe pretender que una reforma tributaria bastará, "menos aún cuando sus expectativas son voluntaristas al punto de pretender recaudar cerca del doble de lo real, tampoco es serio el que aquí se plantee que vamos a lograr crecimiento, paz social, estabilidad y gobernabilidad haciendo una reducción de los importes".

Luego de Provoste, fue el turno del candidato del oficialismo Sebastián Sichel, quien comenzó su charla -tipo TED-, dedicando unos minutos a hablar de la creación del clip metálico, haciendo un guiño a los aportes que pueden hacer los emprendedores.

Acompañado de un PowerPoint con distintas láminas con imágenes -tales como bosques y caras felices-, Sichel dedicó sus minutos a hablar de la relevancia de mirar al futuro, de la mano de las alianzas con el sector privado.

Y al igual que Provoste, se tomó un momento para criticar directamente a sus adversarios. "Es imposible soñar lo que propone Gabriel Boric de que vamos a poder subir un 40% de la carga tributaria", dijo el candidato y agregó: "también es imposible soñar en una propuesta tributaria que reduce los impuestos y la carga tributaria en un 7% del PIB y decirle a los chilenos que los vamos a seguir apoyando". "No es creíble, no es serio", sentenció.

Finalmente fue el turno del abanderado del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien hizo una reflexión respecto a la situación país y el escenario regional en el que se encuentra América Latina.

En su exposición, enfatizó que Chile necesita crecer en torno a 3 puntos del PIB para crear empleos. Y también recalcó la relevancia que tiene para el desarrollo del país el trabajo con los privados.

Lo que no se vio

El ambiente observado en esta Enade se distancia bastante de los anteriores, en los que se observaba una clara preferencia de los presentes hacia un candidato en particular. En la actividad de ayer eso no se replicó. Es más, todos los candidatos fueron aplaudidos de manera similar por parte de los presentes.

Parte importante del público abandonó el evento -que ya había superado lo estimado- mientras los presidenciables respondían preguntas preparadas por la organización. Dentro de las personas que se retiraron destacan algunos líderes gremiales.

El cierre del evento no se dio como se contemplaba. Cerca de las 15:15 de la tarde, pasado el cierre inicial contemplado, cuando Onetto se disponía a realizar una pregunta, Kast la interrumpió abruptamente solicitando el fin de la actividad.

"Perdonen que sea así, pero alquien tiene que poner límites", dijo de forma tajante, algo que ningún otro candidato cuestionó.

Lo anterior no impidió las fotos de rigor y que, con posterioridad, el mismo Kast dedicara varios minutos para entregar una declaración a la prensa.

No más caricaturas: cómo fue el

intercambio de opiniones entre Sutil y Boric

El próximo viernes a las 10:00 de la mañana se concretará, por fin, el encuentro entre la CPC y Gabriel Boric. En la antesala de esa reunión, y minutos antes de panel de los presidenciables en Enade, Sutil aprovechó ayer para acercarse al candidato presidencial, con quien conversó por cerca de 15 minutos de manera relajada.

¿De qué conversaron? "Nos dijimos que es súper importante que no haya caricaturas respecto de lo que pensamos, que tratemos de encontrar la mejor versión de los argumentos que se plantean y que cada uno esté dispuesto a aprender del otro", contó Boric.

Sutil complementó estas palabras, y agregó que conversaron de la importancia de construir acuerdos, de pensar que el futuro del país tiene que ser sobre la base de temas y temáticas razonables, posibles y que incorporen exactamente a toda la sociedad en su conjunto. "Fue una conversación muy interesante, porque nos va a permitir generar los puentes", dijo.

Según comentó el líder gremial, el próximo viernes 19 está programada una reunión con Boric y su equipo, quienes llegarán a las dependencias de la CPC a exponer su programa.

Las presentaciones de los candidatos fueron valoradas por el mundo gremial. "Me voy con más optimismo, porque creo que hay en general un llamado a la unidad, al diálogo, a trabajar juntos, y ojalá que eso, finalmente -quien salga elegido o elegida- se palpe en la realidad, porque es la forma de construir y unirnos para resolver los grandes desafíos. Lo más importante es el llamado a la paz, al respeto y a la unidad", dijo el presidente de la Sofofa, Richard Von Appen.