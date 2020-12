Contralor y la polémica por el arriendo de Espacio Riesco: “Mientras no se aclare el contrato, no se puede pagar”

Política

Jorge Bermúdez sotsuvo que “el Minsal está hoy con exceso de trabajo, por eso nosotros no hemos estado insistentemente pidiéndole el contrato”.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, abordó la polémica generada por la denuncia de Espacio Riesgo por el no pago de contratos suscritos para establecer en ese recinto un centro de apoyo hospitalario durante la pandemia, señalando que mientras no se aclaren los contratos no es posible pagarlos.

"Nosotros ya cumplimos con nuestra función que consistió en examinar la legalidad de los contratos con Espacio Riesco. En uno de ellos había inconsistencia desde el punto de vista de los servicios por los cuales se estaba pagando, que eventualmente estaba duplicado. Este contrato fue representado, es decir declarado ilegal".

Explicó que "mientras eso no se aclare por parte del servicio de salud y la Subsecretaría de Redes, no es posible cursarlo y pagar ese contrato. Al día de hoy o sea, hasta esta hora, no ha reingresado ese contrato a Contraloría, no es una cosa que este pendiente en Contraloría. Para nosotros el tema en realidad no es un tema, porque nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal".

Bermúdez precisó que "se trata de dos contratos sobre el mismo espacio: uno de arriendo y otro de puesta en operación de ese espacio como una especie de hospital o centro de apoyo hospitalario, y había prestaciones que ya estaban pagadas en un contrato que luego aparecían de nuevo en el segundo contrato. Eso fue lo que observó Contraloría y que hay que aclarar".

El contralor señaló además que "en las conversaciones que tuve con el ministro (de Salud) hace tiempo quedó en que esto se iba a aclarar, las prestaciones por las que se había pagado", y desdramatizó el tema indicando que "quiero poner un poco de mesura, en el sentido que el Minsal está hoy con exceso de trabajo y en eso también hay que ponerse en el lado de ellos, por eso nosotros no hemos estado insistentemente pidiéndole el contrato, eso es algo que ellos necesitan para poder pagar".

El máximo representante del órgano contralor indicó que "son tantos contratos que al final haya uno con problema no es que me llame la atención, debo lidiar todos los días con este tipo de circunstancias, son miles de actos administrativos que pasan por Contraloría".

Y planteó que "el problema es el mal uso que se pueda hacer de los recursos destinados a la pandemia y ahí Contraloría estuvo bien en ser un órgano flexible al reorientar toda su actuación al control de todos esos recursos que se están utilizando hoy"