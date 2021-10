¿Cuánto le aportará la franja electoral a los aspirantes a La Moneda?

Política

Cinco expertos nos responden la interrogante, en que la premisa es que esta elección presidencial resulta ser muy diferente a las últimas.

A inicios de octubre, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dio a conocer el tiempo que tendrán los candidatos presidenciales y los partidos o coaliciones en la franja de televisión que los diferentes canales tienen obligación de transmitir en dos tandas, en la mañana y en la noche. Este viernes se inicia esta propaganda y se transmitirá hasta el jueves 18 de noviembre, cuando se cierra el proceso de campaña. Pero cuánto influirá en el resultado presidencial de este año el mensaje que los aspirantes a La Moneda transmitan a través de este espacio, es una duda que pretendemos aclarar con la ayuda de analistas políticos.

Los candidatos a La Moneda tendrán 20 de los 40 que durará la franja en total –los otros 20 minutos están destinados a las elecciones parlamentarais-, con lo que le corresponderán 02:51:13, es decir, dos minutos 51 segundos y 13 cuadros cada uno, para intentar encantar al electorado de cara al 21 de noviembre.

Pero qué tan importante resultará para quienes aspiran a la Presidencia de la República este espacio. La mayoría de los analistas políticos con los que conversó Diario Financiero le dan gran relevancia, pero con matices, especialmente en un escenario como el actual en que parece muy difícil pronosticar quién terminará imponiéndose.

"La franja podría influir"

Uno de los que parece no tenerle mucha fe en general a este espacio es el cientista político Kenneth Bunker, ya que asegura que en "condiciones normales" el electorado decide por quién votará antes de la etapa de la franja política televisiva y con ella sólo confirma lo que ya pensaba hacer. Sin embargo, el actual escenario –aclara- atenúa de alguna manera tal conclusión, puesto que está "muy líquido", como llaman los expertos al hecho de que cambie continuamente, haciendo difícil una predicción certera.

Ello, porque según dan cuenta los distintos estudios de opinión –profundiza-, los candidatos a La Moneda cambian constantemente de ubicación. De hecho, esta semana, la encuesta Cadem ubicó en el primer lugar, sobre el aspirante de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, al representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien parece haber desplazado al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

De ahí que, según Bunker, en esta ocasión la franja podría influir en la decisión del electorado. "Hasta ahora ha sido una campaña bastante sucia" reflexiona, pero "según los mensajes que entreguen podrían atraer a la gente o todo lo contrario".

"Más decisiva de lo que esperamos"

Tomás Duval es más categórico. "Las encuestas, que no son electorales, sino de opinión, no han tenido mucho éxito en el último tiempo y, por ende, la franja en los últimos 30 días de la campaña puede ser más decisiva de lo que imaginamos", sentencia.

Y se explaya, explicando que en un escenario como este, en que muchas personas -como lo demuestran la ultimas elecciones- salen y entran a los procesos electorales y toman decisiones sobre el final, por los más diversos motivos y razones, la franja ha tenido alta sintonía y si los candidatos logran crear ciertos issues (temas) que sean replicados pueden tener impacto en el proceso político en curso.

La polarización puede inducir a aquellos que están distantes a no concurrir a votar; sin embargo, para otros que sientan alguna cercanía con las candidaturas, la franja podría ser un incentivo. Además las candidaturas deberán pensar en no cerrar ciertas puertas con miras a la segunda vuelta, adelanta.

"Ha ido perdiendo su eficacia"

A juicio del cientista político Marco Moreno, los primeros días de la franja electoral concitarán la atención, pero ese interés irá decayendo conforme se pierda la novedad. Ya que este espacio, pese a ser importante, ha ido perdiendo su eficacia en la medida que hoy disponemos de una diversificación de medios, gracias a las redes sociales (RRSS).

En elecciones con un resultado que se prevé estrecho, como la que tenemos actualmente en el país, las redes sociales pueden jugar un rol clave. El votante medio es un gran simplificador de la realidad y, como tal, sensible al impacto de categorías simplificadoras, señala Moreno.

"Diría que vivimos en un contexto político caracterizado por lo que autores llaman "democracia de audiencias" y "democracia ocular" (...). La decisión de optar por una u otra opción se basa más en la interpretación visual, a todos accesible, que en la ponderación de programas de gobierno que pocos conocen", concluye.

"En una de esas..."

La cientista política Carolina Garrido coincide con algunos de sus predecesores en cuanto a que, en general, la franja política no tiene mucho impacto en las candidaturas. Pero, aclara, que el proceso electoral de este año "es bien particular", entre otras cosas, porque hay mucha incertidumbre y "a pesar de lo que dicen las encuestas, la caída de (Sebastián) Sichel hizo que se abriera ese segundo lugar para pasar a segunda vuelta. Y, en una de esas, tal vez la franja pueda tener un rol para un grupo indeciso, que todavía existe, pero también para un público moderado de derecha que, creo, está abandonando a Sichel".

En este contexto, la franja va a ser "una apuesta bien importante". Y profundiza proyectando que Gabriel Boric tendrá la "oportunidad para mostrar que representa transformaciones, pero con estabilidad y sobre todo mucha convicción y esperanza, que es lo que creo que anda dando vuelta alrededor de su mensaje".

Respecto de los otros candidatos que se estarían jugando pasar a segunda vuelta, Garrido plantea que el desafío que tiene la representante de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), es "mostrar que -a pesar de que tiene una mochila bien grande, que es la exConcertación- no es más de lo mismo y que es una líder política nueva". Y que no basta que diga que es mujer, sino que debe dar cuenta de que "lidera un proyecto feminista o que quiere promover transformaciones políticas para terminar con las desigualdades de género y otros. Y eso no es fácil".

El reto de José Antonio Kast (P.Rep.), que representa al Frente Social Cristiano, será "posicionarse como un candidato que no está en la extrema derecha para tratar de atraer esos votos medianamente moderados de derecha de Sichel". Por último, plantea que el "tremendo desafío que tiene Sichel, que es súper difícil, es tratar de remontar. Pero los últimos días, él sigue tomando malas decisiones, por lo tanto, no sé si una súper franja puede abrirle algún espacio. Creo que el desafío mayor, sin embargo, va a ser para Kast y Provoste", insistió.

"Clave, como hace muchos años no lo era"

Por su parte, el cientista político Patricio Gajardo asegura que el espacio "es muy importante, más que nunca". Ello, por algunas de las razones que han expuesto otros expertos, como el hecho de que "no hay ningún candidato disparado" como sí ocurrió en algunos procesos electorales anteriores. De ahí el hecho de que "la franja será mucho más influyente de lo que fue en otros años (...). Acá no vemos ese escenario, es un escenario líquido, cambiante", argumenta.

De ahí que insista en que la franja "será clave, como hace muchos años no lo era". Por otro lado, aporta el hecho de que las elecciones parlamentarias se juegan mucho en este espacio y su resultado en los abanderados presidenciales y si los candidatos al Congreso están vinculados o no con presidenciables, también influye. Por lo que a su juicio este espacio será "decisivo", reitera.

"Rol fundamental"

La televisión es el principal medio de información de las personas, explica el analista Carlos Correa, quien añade que en un escenario polarizado, con votantes indecisos y una alta liquidez respecto de las opciones que pasarán a segunda vuelta, la franja juega un rol fundamental.

Ello, porque desde su punto de vista, este espacio no sólo deberá cumplir su rol lógico de informar, sino también deberá cautivar al electorado. De ahí –subraya Correa- la importancia de las emociones que transmita. Y, adicionalmente, agrega que "también es el último ticket de Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami para ser factores en esta campaña".