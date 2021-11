Fabio Bogdanic (CS) y Presupuesto 2022: “El gobierno actual pretende amarrarle las manos al próximo, porque sabe que no va a ser de derecha”

Política

Además tiene la convicción de que los retiros no son una buena política pública, pero que se están produciendo "por una mala política de gobierno”.

Nunca había postulado a un cargo de elección popular, aunque desde hace muchos años es activista en defensa de la diversidad sexual y de género. Fabio Bogdanic Molina (38) se comprometió con una carrera al Senado, en representación de la Región del Biobío –donde radica desde 2001-, porque aunque promueve un Congreso unicameral cree que mientras exista la actual institucionalidad hay que tratar copar todos los espacios de participación.

Militante de convergencia social, activista de minorías sexuales y vegetariano, al abogado le preocupa cómo el cambio climático afecta al Biobío y terminar con la "zonas de sacrifico" en la región. Y, a propósito de la inflación, comenta que debería haber una política de congelamiento de precios a algunos bienes de primera necesidad.

-¿Cuál es el sello que buscará imprimir a su gestión?

-Me interesa promover propuestas relacionadas con la perspectiva de derechos humanos y diversidades sexuales y de género, porque es una arista que abiertamente no se ve en el Congreso; también quiero impulsar una mayor participación ciudadana, para que la gente se involucre desde que se gestan las ideas, mientras se discuten y hasta que se tomen las decisiones. Y otro elemento que me interesa impulsar es el Congreso unicameral.

-Entonces, ¿por qué postula al Senado?

-Porque la institución aún existe y hay que copar todos los espacios de participación que sea posible; de lo contrario, seguirá teniendo acceso la misma gente de siempre y no habrá renovación. Pero mi consigna es que voy a estar en el Senado mientras la nueva Constitución lo diga.

-¿Cuáles son los temas prioritarios que debe enfrentar la Región del Biobío?

-Mi bandera de lucha desde siempre es promover medidas para que se instale el respeto hacia las personas de diversidades sexuales y de género sin discriminación. Pero como voy a representar a la región, uno de los temas en que hay que trabajar y que es prioritario es el medioambiental, terminar con las zonas de sacrificio, porque acá estamos llenos; terminar con la depredación medioambiental que producen las termo e hidroeléctricas y los monocultivos. Eso es algo que espero cambiar con la participación de las comunidades. Y propender a que exista una verdadera cultura de la autosustentabilidad.

-¿Va a proponer proyectos de autosustentabilidad energética, por ejemplo?

-¡Claro! Por ejemplo, las viviendas sociales que construya el Estado tendrán que venir con medidas de autosustentabilidad energética; paneles solares para el agua caliente, recolectores de agua, aislación, son fundamentales para las familias. Y en esas políticas públicas no se ha avanzado.

-Usted menciona necesidades que son costosas, entonces, ¿cómo se hace con un Presupuesto que redujo el gasto público en un 20% para 2022?

-El gobierno actual pretende amarrarle las manos al próximo gobierno, porque sabe que no va a ser de derecha; sin embargo, el nuevo Congreso tendrá que buscar la manera de obtener más recursos.

-¿Cómo?

-Se debería implementar un impuesto a los "súper ricos", reducir la evasión tributaria para recaudar más; un royalty minero, porque las mineras están generando zonas de sacrificio dejando súper poco en las comunidades donde están emplazadas. También es responsabilidad del próximo gobierno, que espero sea de Apruebo Dignidad encabezado por Gabriel Boric, encargarse de que haya una nueva forma de administración, porque hasta ahora los operadores políticos que están en los diferentes ministerios y servicios se están llevando un montón de plata que debiera ser invertida por el Estado, eso se debe terminar.

Congelamiento de precios

-Plantea una serie de medidas para recaudar más, pero ¿qué haría para contener la inflación que podría seguir subiendo? Se dice que a ello han contribuido los retiros desde las AFP.

-El tema de la inflación no se produjo por retiros, es algo que se está dando a nivel internacional, pero los retiros no son una buena política pública, porque son los propios trabajadores y trabajadoras los que están financiando los efectos de la pandemia, cosa que debió haber hecho el Estado. Los retiros se están produciendo por una mala política de gobierno.

-¿Usted mantendría las ayudas sociales como el IFE, por ejemplo, mientras haya pandemia?

-Sí, el IFE se debe mantener mientras sigan los vaivenes de la pandemia, porque ya se ha visto que estamos retrocediendo en algunas comunas, en el Biobío está pasando nuevamente. Mientras no estemos estabilizados con el tema de la pandemia habrá que mantener las ayudas sociales, porque las familias nos hemos endeudado para mantenernos en época de cuarentenas.

-¿Y cómo controlaría la inflación?

-Debería haber una política de congelamiento de precios de algunos bienes esenciales o aplicar algún tipo de regulación sobre estos bienes; tal vez descontar el IVA a algunos.

-En este contexto, ¿le preocupa el crecimiento económico?

-Por supuesto que sí, pero no en el mismo sentido de la preocupación de los gobiernos anteriores, porque los partidos políticos tradicionales hablan de crecimiento económico, pero sin ningún tipo de desarrollo de social, equidad y justicia social. No estoy por un crecimiento económico a toda costa, porque eso nos lleva a como estamos ahora, con un extractivismo que ha depredado la naturaleza y las comunidades. Sí tiene que haber políticas de crecimiento, pero con una justa repartición de los bienes y las ganancias también.

-¿Cuál es el rol del Estado en ello?

-El Estado tiene que inyectar bonos y algún tipo de beneficios o subsidios, como por ejemplo a mujeres trabajadoras, que la mayoría son jefas de hogar; apoyar en innovación, en tecnología, en turismo, que actualmente está súper dejado de lado. En la Región del Biobío hay sectores rurales con mucha tradición, con mucha historia y no se aprovecha para hacer turismo, en cambio, se degrada con el extractivismo. Hay que pensar a Chile como un país exportador de ideas también, porque –ya lo dijo Gabriel también- el conocimiento es el nuevo cobre de Chile.