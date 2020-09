Gerente de CSAV cree que la Constitución debe abordar también los abusos del Estado

Política

El debate sobre cambios a la Constitución está en boga, a menos de dos meses del plebiscito. Y en línea con el resto del país, el tema se ha tomado la discusión en los círculos empresariales.

Los ajustes a la carta magna fueron parte de los temas abordados en la tercera charla del ciclo de conversaciones “Ideas”, organizado por Quiñenco y que el jueves pasado contó con la participación del gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún, y la senior VP Multi Country Region de Oracle y directora del Banco de Chile, Sandra Guazzoti, quienes expusieron sobre la situación del comercio global y los desafíos a futuro.

En la etapa de preguntas de la audiencia, Hasbún fue consultado por el debate constitucional, señalando que más allá de la opción Apruebo o Rechazo, lo importante es que se abra una discusión sobre la modernización del Estado.

En ese sentido, afirmó que uno de los puntos centrales debiera ser el rol del Estado, planteando la interrogante sobre “¿quién protege al ciudadano del abuso del Estado?”.

En ese contexto, el ejecutivo del grupo Luksic planteó que “esta nueva Constitución representa también una oportunidad”.

“Esta discusión constitucional no puede dejar fuera ese tema del rol del Estado, y cómo se defiende el ciudadano respecto de un Estado que no cumple su rol”, aseguró, recordando que también debe discutirse respecto a cómo resguardar a los ciudadanos de los abusos del sector público.

“Tenemos un montón de instituciones -que me parece muy bien que existan, como la autoridad de libre competencia, el Sernac, etc.- que protegen al ciudadano del abuso de empresas, que lamentablemente hemos visto que eso también existe. Pero la pregunta que me hago yo es quién protege al ciudadano del abuso del Estado, de que no te dan tu servicio de salud, no te dan una educación decente, de que de repente vemos que estamos un año en paro completo en la educación. Creo que ahí hay un tema muy relevante”, manifestó.

Ir directo a los contenidos

Hasbún enfatizó que como sector privado “vamos a tener que comernos también un poquito de inestabilidad” en los próximos años.

El máximo ejecutivo de la Sudamericana aseguró que habría sido más partidario de ir directo a la elección de constituyentes para abordar los contenidos de la nueva carta magna.

“En mi opinión, yo me habría saltado el plebiscito del Apruebo y el Rechazo, habría ido directo a la elección de los constituyentes, porque creo que mientras antes tengamos los contenidos arriba de la mesa, creo que más rápido nos vamos a encontrar”,aseguró.

Hasbún lamentó que hoy se vea “mucha división” a nivel país, pero se mostró optimista de que “en la discusión de los contenidos van a acercarse (las posiciones), vamos a volver a la racionalidad, y nos vamos a volver a preocupar de las cosas importantes, que son los contenidos de la nueva Constitución. Y creo que tenemos que avanzar lo más rápido posible en esa dirección”.