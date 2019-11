Karla Rubilar: “Probablemente vamos a tener un presidente que va a hablar menos”

Política

Karla Rubilar dice que en la crisis, “el presidente Piñera ha entendido que probablemente más que hablar, lo que se debe hacer es escuchar”. La vocera agrega que el mandatario le pidió ser la voz de los ciudadanos en el gobierno.

Karla Rubilar tiene un modo suave, risueño, pero en ningún momento deja de ser directa y frontal. No rehúye ninguna pregunta y sin prisas ahonda en los temas sin rodeos. Su admiración por Sebastián Piñera es evidente: “El presidente es más que un amigo, ha sido un referente durante toda mi vida política, desde que partí en Renovación Nacional hace muchos años. A veces también me da consejos personales y yo también le comento cosas de su vida… Para mí es un papá político”, revela desde su oficina en el Palacio de La Moneda.

La vocera de gobierno cree que el pasado martes 12 de noviembre, cuando el mandatario anunció su propuesta de acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, marcó un punto de inflexión en esta crisis. “La diferencia entre un estadista y un presidente se ve en las circunstancias adversas, cuando lo popular difiere de la opción que finalmente se debe tomar por el bien de Chile. Y, esa noche, la decisión fue difícil porque ambas opciones -la del acuerdo o la de reponer el estado de emergencia- eran legítimas y se entendía perfectamente bien la solicitud que hacían algunos sectores, pues evidentemente estábamos viviendo una jornada de violencia tremenda. Pero el presidente decidió finalmente darles una oportunidad a la paz y al diálogo”.

-Ministra, ¿siente que usted tiene un rol de contención especial dentro del comité político? Es la única mujer, es también doctora, acupunturista, tiene características que la hacen distinta al resto del círculo de hierro del presidente. ¿Influye esto en su relación con él?

-La formación de médico y obviamente también de acupunturista definen quién soy yo, más que la relación que tengo con el presidente. Mi trato con Sebastián Piñera tiene mucho más que ver con los muchos años de cariño que le tengo. Él tiene muy claro que yo lo quiero de verdad y que en ese cariño real siempre he sido extremadamente honesta con él. Ambos entendemos que una de las definiciones que guían nuestra relación tiene que ver con las lealtades y yo soy una convencida de que la lealtad tiene que ver con la posibilidad de poder decir siempre las cosas francamente. Finalmente, y como somos parte de un sistema presidencial, él siempre tendrá la última palabra, pero antes de que tome una decisión, yo le habré dicho todo lo que pienso.

-¿Y le ha tocado disentir mucho con él?

-Me ha tocado, pero no tanto como imaginé que lo haría cuando me llamó para este cargo. Mientras fui intendenta, tuve una relación extremadamente fluida con el presidente, me dejó realizar mi trabajo con mucha libertad. Teníamos nuestras bilaterales y definimos un marco de acción conjunto de lo que él quería y cómo quería que yo trabajara en la Región Metropolitana. Ahora, como ministra vocera en crisis tuvimos una conversación inicial, en la que yo le dije que él debía entender que yo siempre le diría lo que opino y él fue muy claro en asegurarme que era justamente eso lo que él necesitaba, pero que también necesitaba de mi capacidad de trabajar en equipo con lealtad. Yo respondí: “Por supuesto, presidente, de eso no tenga ninguna duda”.

La entrevista completa, aquí.