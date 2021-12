Política

El candidato del Frente Social Cristino había llamado a la "prudencia" a la ex mandataria y espera reunirse también con ella.

Un "encuentro reservado" en su casa de La Reina habría sostenido la noche de este domingo la ex mandataria, Michelle Bachelet, con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lo que generó la inmediata reacción del otro postulante a La Moneda, José Antonio Kast, quien lamentó el intercencionaismo de la expresidenta.

En sus redes sociales el presidenciable del Frente social Cristiano, señaló que "lamento que la Alta Comisionado de DDHH de la ONU intervenga de esta manera en la elección. Se entiende su preferencia por Gabriel Boric, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos".

Cabe recordar que a una semana de la segunda vuelta, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, regresó a Chile para las festividades de fin de año, generando una alta expectativa por una eventual reunión con Gabriel Boric, lo que se concretó reservadamente este mismo domingo.

Kast previo a que se conociera el encuentro había señalado que "me alegro que la presidenta Bachelet pueda llegar a Chile a compartir con su familia. No sé si (Boric) ya se habrá reunido con ella. Si es así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y me gustaría que conociera el planteamiento de los dos candidatos más allá de que no compartamos muchas líneas políticas".

Afirmó que "me gustaría explicarle nuestras disputas. La presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el PC, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia en algunos ministerios, pero la gran diferencia es que Boric va a tener al PC completo dentro del gobierno".

Agregó que la exmandataria "debe ser muy prudente en los apoyos que dé. Es su libertad, pero tiene que tener claro que representa a todos los países en la defensa de la libertad y el respeto a los Derechos Humanos".

Respecto al debate presidencial de Anatel de esta noche, Kast sostuvo que "espero que hablemos de las urgencias sociales: salud, educación, energías renovables, la vivienda". Se tratará de la última actividad en que ambos candidatos coinciden de cara al cierre de las campañas de este jueves.