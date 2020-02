Larraín y elección CPC: “Creemos que hay buenos candidatos...vamos a invitar a los inscritos a conversar"

Política

Líder de la Sofofa dijo que el gremio no presentará un nombre y que se reunirá con los candidatos para definir apoyo.

A la medianoche de este miércoles vence el plazo para que las cuatro ramas que son parte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) inscriban algún candidato para competir por la presidencia de la entidad y, por ende, suceder en el cargo a Alfonso Swett.

Tal como lo ratificó ayer, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ya puso en la mesa el nombre de Juan Sutil; y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) el de Ricardo Mewes.

Así, los representantes de la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami), la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) deberán pronunciarse por uno de los citados aspirantes en la votación del 12 de marzo.

Ricardo Mewes, Candidato CNC. Juan Sutil, Vicepresidente SNA

El mismo presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, informó ayer que la entidad finalmente no llevará candidato propio a la elección de la CPC y que escuchará a los postulantes inscritos para resolver el apoyo.

Consultado sobre la posibilidad - que hasta ayer se barajaba- de que se sume desde el sector de la banca Francisco Silva -quien solicitó a la ABIF su inscripción, pero que la asociación descartó-, el dirigente dijo que “a esta altura no vale la pena ninguna especulación, mañana (hoy) es el plazo para que se inscriban las candidaturas, hasta ahora hay dos inscritas, una vez que venza ese plazo nosotros como Sofofa vamos a proceder por la vía 100% institucional”.

La idea es invitar a los postulantes al comité ejecutivo de la organización para dialogar.

“Creemos que hay buenos candidatos, si el candidato Francisco Silva se inscribe, por supuesto que mejor aún, pero vamos a invitar a los inscritos a conversar para tomar una decisión informada. Sofofa no está proponiendo un candidato en esta oportunidad”, dijo.

Larraín afirmó que “hay que respetar las decisiones que toman cada sector”.

Hoy el gremio industrial tiene consejo general y se espera que en la instancia se defina el grupo de diez consejeros que votará en representación de los industriales en los comicios de la CPC-además del propio Larraín Matte-.

Al interior de los gremios ya existirían inclinaciones hacia los nombres en competencia.

Inquietud por la violencia

Tras participar en el acto donde se promulgó la reforma tributaria en La Moneda, el dirigente sostuvo que hay señales preocupantes y que deben alertar sobre la violencia en el país. Agregó que de cara al proceso electoral que se aproxima, es fundamental el orden público.

“El proceso que inicia Chile para los próximos dos años, es donde se juega el Chile de las próximas décadas”, afirmó junto con precisar que hay ciertas condiciones mínimas habilitantes. Una de ellas, es la democracia que se sostiene en el orden público, Estado de Derecho, paz social.

“Quien crea que con el nivel de polarización y violencia que a ratos vemos, se puede producir este proceso realmente con un estándar democrático alto como todos queremos, es muy complejo; tenemos todos la responsabilidad de generar las condiciones para eso” expresó.

Pago a 30 días: Economía y Asech impulsan

denuncia anónima y registro de deudores

Empeñados en que el pago a proveedores se cumpla según lo estipula la ley y no se extienda más allá de 30 días, el Ministerio de Economía y la Asech implementaron un mecanismo de denuncia anónima para dar cuenta de las empresas que no respondan en dicho plazo y se publique un registro de quienes no lo hagan.

Esto, luego de que tras la entrada en vigencia de la norma respectiva a mediados de mayo de 2019 se detectara que con la posibilidad de aplazar a 60 días, según consideraba el período de adecuación otorgado hasta febrero de 2021, la efectividad del cambio se estaba diluyendo. A ello se sumó el estallido del conflicto social en donde las empresas de menor tamaño se vieron afectadas de cara de violencia, por lo cual desde el Gobierno se impulsaron medidas para apuntalar al sector. Así, se eliminó el período de adecuación y se estableció que desde el 1 de abril existe la obligatoriedad de efectuar el pago en 30 días. "Si hay alguien que no le están pagando a tiempo, que nos lo haga saber y nosotros vamos a poder perseguir a esa empresa para que pague a tiempo. También vamos a publicar a aquellas empresas que no están cumpliendo con la ley", señaló Palacios a través de Twitter luego de una reunión que sostuvo con la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis.

El envío de la denuncia se podrá hacer al mail pagoa30@asech.cl .

Otra de las preocupaciones que tienen en el Ministerio sobre esta normativa de pago oportuno es el registro de acuerdos de excepción, que permite que se pacte una extensión del plazo de pago. Al 31 de diciembre de 2019, sumaban 29.050.