Mario Desbordes propone acelerar negociación de reformas a la salud y pensiones

Política

En Estado Nacional de TVN, dijo que hay que seguir en la línea de lograr algo similar al viernes.

Aprovechar el clima de diálogo en el Congreso que dio forma a un acuerdo para fijar un camino de cambio constitucional propuso el presidente de RN, Mario Desbordes, respecto a otros temas urgentes de abordar.

En Estadio Nacional de TVN, llamó al gobierno y a la oposición a fijar un esquema de trabajo para sacar en pocas semanas una serie de reformas. En ese sentido, puso énfasis en temas de salud y pensiones, por ejemplo sacando adelante un plan garantizado y universal de salud.

“Estamos en condiciones en avanzar en un sistema mixto de pensiones (...) Las AFP no pueden tener en plena discusión de pensiones US$ 550 millones en utilidades. Algo no está funcionando bien", dijo.

También señaló que "los acuerdos amplios, que han sido tan denostado en el último tiempo, son los que permiten transformaciones que duren en el tiempo".

En la discusión, la senadora Carolina Goic también mostró su disposición a reformar algunos temas. "Esperaría que esta semana nos sentáramos a trabajar la semana completa para sacar un acuerdo en materia de pensiones”, dijo.