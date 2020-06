Mesa del Senado no comparte comisión propuesta por Piñera y partidos discrepan de la medida

Política

Tema cobra especial relevancia en semanas en que el Ejecutivo debe resolver si veta o no un proyecto aprobado que impide el corte de los servicios básicos por no pago y la discusión en curso sobre el postnatal de emergencia.

La mesa del Senado integrada por su presidenta Adriana Muñoz (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), calificó de inoportuno el debate abierto por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció la creación de un comité de expertos para perfeccionar las normas referidas a decretar inadmisibles proyectos inconstitucionales.

El tema cobra especial relevancia en semanas en que el Ejecutivo debe resolver si veta o no un proyecto aprobado por el congreso que impide el corte de los servicios básicos por no pago y la discusión en curso sobre el postnatal de emergencia.

La mesa del Senado sostiene que "la declaración de admisibilidad de las mociones e indicaciones es una prerrogativa de las y los diputados y senadores, que se ejerce por los Presidentes de las respectivas Corporaciones o de las Comisiones y, en último término por la Sala, encontrándose regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los reglamentos de cada Cámara." Y que "en caso de discrepar de estas decisiones, el Ejecutivo dispone de la facultad de requerir al TC el control preventivo de proyectos de reforma constitucional, leyes y tratados, la que no ha ejercido".

Agregan que "en medio de la crisis generada por la pandemia, no parece adecuado ni oportuno intentar modificar estas reglas, nos gusten o no. Por cierto, el Presidente de la República tiene todo el derecho de enviar los proyectos de reforma constitucional que estime pertinentes, y el Senado tiene también el derecho de aprobar, rechazar o modificar".

Partidos se enfrentan por comisión

Ante el anuncio presidencial, el presidente del PS Álvaro Elizalde sostuvo que "no se entiende la propuesta del Presidente. La propia Constitución le entrega herramientas en caso de que considera un proyecto inadmisible o inconstitucional y realiza esta propuesta para evadir su propia responsabilidad y evitar los costos políticos de sus decisiones".

Agregó que "sabemos que está comprometido con las grandes empresas y no con las familias que lo pasan mal con la pandemia. Por eso hasta hoy no ha promulgado la ley que prohíbe el corte de suministro de los servicios básicos y posterga su pago".

Para el timonel de la DC Fuad Chain "no hay un problema legislativo. Hoy existe un procedimiento y si de alguna manera ese procedimiento falla, luego está el TC que hace un control ex post de forma y fondo de los proyectos. Si el gobierno no quiere pagar el costo político de ir al TC debe decirlo claramente y no armar estas comisiones o grupos de trabajo innecesarios".

El presidente del PPD Heraldo Muñoz señaló que "no creo que sea necesario conformar un comité de expertos para analizar si los actos o las leyes que elabora el Congreso se ajustan o no a la Constitución. El propio Presidente tiene la facultad, ya sea de ir al TC o de vetar una ley si él opina que no se ajusta a la Constitución".

En el oficialismo, en cambio, la presidenta de la UDI, senadora Jaqueline Van Rysselberghe, dijo que "el anuncio va en el sentido correcto para regular proyectos inadmisibles. Si los ciudadanos deben respetar las leyes más aun los parlamentarios. Creemos que esto resguarda la institucionalidad de nuestro país. Las críticas son porque en las épocas de crisis los proyectos inconstitucionales son populistas y pueden sonar bonito, pero merman la institucionalidad".

El presidente de RN, diputado Mario Desbordes, sostuvo que "me parece una propuesta razonable y bien intencionada. Buscar una fórmula que va a ser seguramente vía proyecto de ley, que va a resolver la inadmisibilidad de los proyectos, no es una intromisión en el Congreso, que va a ser el que legisle la propuesta que haga un grupo transversal".