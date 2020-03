Piñera aboga por equidad y anuncia creación de registro público de deudores de pensión alimenticia

Política

Ministerio de la Mujer prepara primer informe de género en empresas que abordará su situación laboral.

La deuda por no pago de pensión de alimentos, según datos del Poder Judicial, asciende a $ 180 mil millones. Esto significa que, en promedio, 70 mil niños no reciben lo que por ley les corresponde cada año. Para un 85% de los deudores se han emitido órdenes de arresto, y actualmente alrededor de 300 cumplen con arresto nocturno.

El Presidente, Sebastián Piñera, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer anunció dos proyectos de ley, uno que incorpora el monitoreo telemático para el control de medidas cautelares en casos de violencia de género y el que crea registro de deudores de pensión alimenticia. Respecto del relativo a las pensiones alimenticias explicó que se incorporará a los deudores de pensiones de alimentos al "Boletín de Informaciones Comerciales", de manera de contar con un registro público de deudores de pensiones de alimentos, lo que debiera servir como disuasivo para motivar el pago de la pensión alimenticia. Dijo que se busca "hacer cumplir con mayor eficacia las obligaciones de los padres y evitar así que miles de mujeres sean abandonadas y deban enfrentar solas la mantención de sus hijos. Actualmente el 84% de demandados y obligados al pago de alimentos, no pagan la pensión alimenticia, lo que causa grave daño a más de 70 mil niños".

