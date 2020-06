Todos los ojos sobre Diego Paulsen, el presidente RN de la Cámara de Diputados que se enfrentó al Gobierno

Política

Los parlamentarios esperan que los siga “defendiendo” en la disputa con el Ejecutivo por la constitucionalidad de los proyectos.

Aterrizó de manera sorpresiva en la presidencia de la Cámara de Diputados, debido a las divisiones de la oposición. Desde el 7 de abril, el diputado oficialista Diego Paulsen (RN), ha liderado la Corporación bajo la permanente amenaza de que algún sector opositor explote su desempeño en la contingencia para presentar una censura a la mesa, posibilidad que ha pendido como una espada de Damocles sobre su cabeza desde el inicio de su gestión. De ahí la importancia de su manejo en el marco del debate que se generó a partir de la decisión del gobierno de crear un organismo que revise la constitucionalidad de los proyectos de ley.

Pese a que la idea de censurar la mesa fue debatida con mucha fuerza por la oposición cuando Paulsen recién asumió, con el paso de los meses se ha ido diluyendo. Y mayoritariamente es bien evaluada la gestión del diputado. Sin embargo, hay quienes admiten que el fuerte gallito que se generó entre el Legislativo y el Ejecutivo, a partir de la inadmisibilidad de algunos proyectos y el mecanismo que anunció el presidente Sebastián Piñera para corregir esa tendencia, podría constituir una prueba de fuego para el más joven de los presidentes de esta Corporación desde el regreso a la democracia.

Schilling: "Impecable"

La positiva evaluación a Paulsen es transversal. Pero la más categórica es la del diputado socialista Marcelo Schilling, quien es considerado uno de los "duros" de su partido, y que sostiene que "Diego Paulsen ha sido impecable en la presidencia de la Cámara", sin ningún pero. El parlamentario además, le resta importancia a las amenazas de censura que algunos de sus pares deslizan al fragor del debate público, puesto que, según señala, para eso la oposición tendría que estar unida, algo que no avizora en el futuro inmediato.

Schilling incluso descarta que las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo pudieran constituir un argumento para presentar una censura, ya que –a su juicio- Paulsen reaccionó correctamente.

De hecho, recién hecho el anuncio por parte del presidente Sebastián Piñera, el presidente de la Corporación señaló que "la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional".

Un poco más crítico es el jefe de la bancada del PPD, diputado Raúl Soto, a quien le preocupa que en el marco de la divergencia con el gobierno, Paulsen cruce "esa delgada línea" que separa su militancia oficialista de su deber de defender las facultades de la Cámara. A juicio del legislador, en esta disyuntiva, el diputado de RN deberá poner a prueba su capacidad de separar los roles de militante de RN y jefe de la Corporación.

Soto coincide con Schilling en que la primera declaración de Paulsen en este debate fue positiva para el ejercicio de su cargo, pero insiste en que "no debe facilitar la agenda del gobierno" que –a su juicio, busca "cercenar las facultades de la Cámara", por lo que estima que este debate será una prueba de fuego para Diego Paulsen. Sin embargo, añade que "hasta ahora la evaluación general de su gestión no es mala".

Apego y respeto a la Constitución

Desde el oficialismo, el subjefe de la bancada gremialista Álvaro Carter, coincide con Soto en que "esta es su prueba de fuego" para superar las críticas desde la oposición, pero enfatiza que su declaración sobre el tema "tiene un sentido del bien común".

Carter estima que el presidente de la Cámara ha realizado una buena gestión, pese a que "le ha tocado difícil, porque por la pandemia ha tenido que enfrentarse a muchos proyectos inconstitucionales, tanto de la oposición como de nuestro sector". Pero también lamenta la falta de coordinación entre el presidente (Sebastián) Piñera y sus parlamentarios y estima que el mandatario "se equivocó al entregar el mensaje sin conversarlo con nosotros, aun cuando coincidimos con él en que hay partidos ingresando proyectos inconstitucionales".

Mientras que el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, expresó su convicción de que Paulsen "ha demostrado con creces que pese a su juventud estaba preparado para asumir un desafío como este". Y hace hincapié en que su compañero de bancada "tiene una estatura republicana" con lo que responde a las dudas de sectores de la oposición de que en el debate se sienta inclinado a favorecer la postura del gobierno.

Según Torrealba, desde que Paulsen asumió el cargo "dijo que se la iba a jugar por respetar la ley y la Constitución y así lo ha hecho". Además, añadió, "se ha hecho un trabajo muy exhaustivo sobre la constitucionalidad de los proyectos revisando 17 inadmisibilidades". Por último, señaló que el presidente de la Cámara "ha pasado muchas pruebas de fuego estos meses y no tengo duda de que la va a sortear de muy buena forma".

Contrapeso al gobierno

A la hora de evaluar la gestión del presidente de la Corporación, la diputada de Comunes Claudia Mix, señala que "hasta el momento, Diego Paulsen se ha mostrado proclive a escuchar. No ha caído en la lógica autoritaria promovida por el Ejecutivo y eso siempre va a ser valorable". Y en el marco de la contingencia plantea que "lo mínimo que se espera de un presidente de la Cámara es que defienda las facultades exclusivas que tiene el Congreso y una de ellas es definir la admisibilidad de los proyectos. Si bien valoro la reacción que ha tenido frente a la propuesta de Piñera, la posibilidad de enfrentar una censura va más allá de esto".

Ello, porque desde su punto de vista, "el carácter autoritario que tiene el gobierno hace urgente la necesidad de que haya un contrapeso institucional y actualmente en la Cámara no lo hay, por lo que es necesario que la oposición, que es mayoría, pueda recuperar la mesa".

En todo caso, el propio presidente de la Cámara, asegura que desde que asumió, la mesa que lidera ha actuado con "apego y respeto a la Constitución", por lo mismo –explica- hubiera preferido que en vez de formar un equipo para revisar la constitucionalidad de los proyectos que ingresan al Congreso, "hubiéramos hecho de mejor manera el trabajo que veníamos realizando en la mesa tripartita –integrada por la presidenta del Senado, el ministro de la Segpres (en su momento Felipe Ward) y yo mismo- justamente para terminar con este problema".

Paulsen asegura que "no me preocupa que este debate sea una prueba de fuego para mí, porque he actuado correctamente" y agrega que "no vamos a dejar de cumplir nuestro rol como mesa, porque exista la posibilidad de una censura" y está consciente de que "la mesa representa la sensibilidad de distintas fuerzas políticas" que existen en la Cámara y sostiene que para cumplir su rol de presidente de la Corporación deja de lado su corazón RN.