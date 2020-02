Vicepresidenta de RN sale al paso de críticas a Desbordes: dispara contra el gobierno, la vocera y Carlos Larraín

Política

La diputada Paulina Núñez recordó que el Ejecutivo logró sacar adelante varias reformas fue gracias a las gestiones del timonel del partido.

Lejos de tranquilizar el ambiente en el oficialismo, las declaraciones de la vocera, Karla Rubilar, respecto de que los acuerdos primero se deben buscar al interior del pacto, y salir a conversar con la oposición, no hicieron más que encender los ánimos en ChileVamos y, especialmente, en Renovación Nacional, desde donde una de sus vicepresidentes, la diputada Paulina Núñez, salió a responder con dureza al gobierno y a sus socios, señal de que el conflicto que desató la polémica reunión entre el timonel RN Mario Desbordes y la exConcertación solo está comenzando.

La parte más dura del contraataque de la dirigente se la llevó la vocera. Si bien Núñez afirmó que la polémica generada a raíz de la reunión es "artificial", no dudó en hacer notar la incoherencia en que ha caído el discurso de la exintendenta: "Nos parece extraño que a alguien le impresione que uno tenga que dialogar, que pueda conversar y tender puentes con otros actores políticos, porque al final del día es lo que nos está demandando y nos están exigiendo los chilenos", fue a introducción de Núñez en relación con la polémica.

En este sentido, la diputada se refirió al cambio de postura de la vocera que, en un primer instante, había apoyado la búsqueda de acuerdos de parte de Desbordes, para luego hacer una crítica destemplada: "Nosotros creemos profundamente que cuando ella habló por primera vez, habló con sentido común, con un razonamiento simple de entender que todos tenemos que hacer los esfuerzos para conversar con quien sea necesario y de esa forma lograr acuerdos; pero, a lo mejor, la segunda vez puede que le haya llegado una instrucción distinta".

Acto seguido, la dirigente apuntó sus dardos hacia el gobierno y no dudó en hacer ver el error que comete con su accionar, al advertir que "sin mayoría en el Congreso y con un gobierno que no tiene una aprobación que le pudiera permitir empujar una agenda con más fuerza, necesitamos dialogar, lograr acuerdos".

Tras esta advertencia, fue categórica en que desde Renovación Nacional seguirán conversando con quien sea necesario para, sacar adelante la agenda del Ejecutivo en el Congreso, porque si el gobierno logró sacar adelante reformas importantes en la Cámara fue –recordó- "por las gestiones que hicimos desde Renovación Nacional con todos nuestros parlamentarios y principalmente con las conversaciones del presidente del partido Mario Desbordes".

Y añadió que el hecho de que el timonel de RN tenga llegada en la oposición es un activo no solo para su partido, sino para el oficialismo y "por supuesto que es un valor agregado para el gobierno".

"¿En qué minuto conversar con dirigentes de partidos políticos se transformó en un problema?, ¿en qué minuto se puede creer que en un nivel de crisis, como el que tenemos en nuestro país, el conversar con dirigentes o líderes de partidos de oposición va a perjudicar más que ayudar?, cuestionó la diputada Núñez.

Y en alusión al extimonel Carlos Larraín, un fuerte crítico a la reunión, la vicepresidenta insistió: "Hay algunos que plantean que ya no hay nada que conversar con la oposición, que no hay nada que conversar con la izquierda. Bueno, yo me pregunto de dónde vamos a sacar los votos, entonces, para, durante los próximos dos años que quedan de gobierno, empujar una agenda social que ya está en marcha".

Y manifestó, ahora directamente, su esperanza de que "los dichos de Carlos Larraín queden como una anécdota, como una opinión personal, parece que él no entiende que hace bastante tiempo dejó de presidir Renovación Nacional y que el respeto que hay que tener con aquellas personas que, democráticamente, han sido elegidas se tiene que traducir en que estas críticas, si es que existen, se hagan a puertas cerradas".