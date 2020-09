Zalaquett anticipó recursos inéditos para el microemprendimiento y creación de plataforma para empleo femenino

Política

La ministra de la Mujer afirmó que “si no queremos hipotecar el crecimiento futuro la recuperación económica de Chile debe tener rostro de mujer”.

La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, afirmó hoy que el presupuesto 2021 de su repartición tendrá recursos especiales para fomentar el llamado "capital abeja", el cual se destina a las mujeres emprendedoras para iniciar sus actividades y que lo que se buscará es dirigirlo especialmente a microemprendimientos en todo el país.

Dicho mecanismo se trata de un fondo concursable de Sercotec que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado cofinanciando un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio.

Al participar en el seminario organizado por Icare "Reactivación con Equidad", la ministtra destacó que "esta pandemia no ha tenido impacto neutro, así ha sido en Chile y a nivel global, lo ha reconocido el Banco Mundial al asegurar que el coronavirus ha afectado mayormente a las mujeres, por tanto, las políticas de reactivación no deben ser neutras. Tengo la convicción de que si no queremos hipotecar el crecimiento futuro, la recuperación económica de Chile debe tener rostro de mujer".

Recordó que según el INE la participación femenina ha retrocedido 11,2 puntos como consecuencia de la pandemia y recuperar los niveles de participación femenina a los del año 2019 generaría un efecto positivo en el PIB del 6,5%.

Por tanto, dijo que "la desigualdad de género no es solo un problema moral y social urgente, sino también un desafío económico crítico, por tanto, requiere del compromiso de toda la sociedad hombres, mujeres, líderes empresariales, el mundo político y el Estado".

Zalaquett sostuvo que "las cifras del INE muestran que en mayo a junio se han perdido 1,8 millón de empleos, de los cuales casi 900 mil son empleos femeninos, es un panorama sombrío que en solo seis meses perdimos 10 años de esfuerzo en materia de inserción laboral, pasando del máximo histórico del 53,3% en enero pasado al 41,3% en julio".



Plataforma trabajo femenino

La ministra señaló que "el eje de nuestras propuestas tiene como objetivo promover el empleo femenino, la reconversión laboral, fomentar la capacitación en nuevas tecnologías a la vez que acercarnos la oferta y demanda laboral, estamos trabajando en una plataforma que reúna todos los cursos de formación y que respondan a las necesidades de desarrollo y crecimiento de las empresas".

Además, incluye un programa de nivelación del aprendizaje, clases de nivelación, apoyo y acompañamiento de cómo aplicar el conocimiento adquirido en la práctica laboral. Se contempla "un reconocimiento por parte de las empresas a aquellas mujeres que hayan pasado por esos programas y una bolsa de trabajo por regiones, rubros y experiencias que facilitan el encuentro entre oferta y demanda".

Zalaquett dijo que será "una plataforma simple y fácil de usar que reúna todas las herramientas, conocimientos y formación necesaria para emprender, considera también una nivelación académica, cursos técnicos y digitalización adecuada para sus emprendimientos y la oferta de subsidios y créditos disponibles".