Ubilla defiende compra de tierras en La Araucanía y acusa uso político del caso

Política

La autoridad indicó que si es necesario contratará un abogado para defender los predios adquiridos en 2009 en Pucón.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, regresó este lunes a La Moneda luego de unas semanas de vacaciones en el extranjero y enfrentó de inmediato la polémica generada por la adquisición de tierras en La Araucanía, en Pucón, en una zona afecta a la ley indígena que sólo puede ser comprada por mapuches.

Ubilla indicó que "tengo la conciencia absolutamente tranquila, he actuado bajo el apego de la ley, siempre de frente diciendo la verdad y cumpliendo todos los compromisos, no solo como subsecretario sino que también como ciudadano".

Recordó que "estas adquisiciones de hicieron en el año 2009 y las he declarado todos los años, creo que este es un tema que hay una clara intencionalidad política de levantar un tema de esta naturaleza, pero estoy tranquilo, como se lo informe al Presidente y al ministro del Interior, se cumplen todos los estándares de legalidad y transparencia que se le exigen a una autoridad de gobierno".

Ante la posibilidad de tener que defender sus predios ante la justicia si se presenta una acción por parte de parlamentarios del PS anticipó que "claramente cuando hay aparentes diferencias nuestra institucionalidad dice que la justicia debe resolverlo y si se llega a presentar un recurso de nulidad voy a contratar a un abogado que me represente. Estoy tranquilo y además hay jurisprudencia que me avala. La propiedad no es tierra indígena desde el año 2008 y yo la compré en 2009".