Echeverría Izquierdo y Komatsu se alistan para nueva ola de inversiones

Actualidad

El alza en el precio de materias primas como el cobre y las mejores perspectivas que existen para la economía chilena para los próximos años, tienen a las proveedoras de la industria afinando sus estrategias para hacer frente a la puesta en marcha de grandes proyectos en sectores productivos como el forestal, la construcción y la minería. Destacan que la clave será mantener el foco en la productividad y eficiencia de los procesos.

"La perspectiva es positiva, pero tiene que traducirse en hechos concretos"

Durante los últimos meses, la industria minera ha mostrado un tibio repunte, el que aún no logra llegar a los proveedores del sector. Sin embargo, las perspectivas y las proyecciones de lo que viene son positivas, así lo explica Darko Louit, gerente general de Komatsu Cummins Chile, proveedor de camiones y equipos para la minería, quien apunta a que la mayor actividad se verá recién en 2019.

El ejecutivo dice que si bien el cambio de tendencia se produjo a partir del segundo semestre de 2017, no se espera que eso se traduzca en el corto plazo en un incremento fuerte de la demanda por equipos.

"La perspectiva es positiva, pero hay que esperar que las cosas se traduzcan en hechos concretos, aunque se ve más actividad y hay mayor preocupación de la utilización de la flota". dice Louit.

De hecho, el pronóstico para este año es que el crecimiento de la compañía se mantenga en el mismo nivel que durante los últimos doce meses, cercano al 8%, impulsado de la mano del negocio de la construcción y el contratista, pero además del forestal, donde se reactivarían importantes proyectos.

Tras varios años de estrechez, el ejecutivo apunta a que los esfuerzos han estado en mantener los costos a raya y en la optimización de las operaciones, a lo que se ha sumado en los últimos meses el maximizar la producción de las faenas. "Miramos con muy buenos ojos que se impulsen nuevas inversiones en minería, entendemos que ese crecimiento nos beneficiamos todos, por lo que se espera que el foco en productividad y eficiencia no se vaya a perder en un ciclo de alta", dice Louit.

Con todo, la compañía se encuentra en plena consolidación de operaciones en la integración con la empresa japonesa Joy Global, concretada en abril del año pasado, en una operación que superó los US$ 3.700 millones.

"Ambas compañías son muy complementarias en sus líneas de productos, por lo que fue un super buen match que nos permitirá seguir desarrollando la minería del futuro. Un proceso muy importante que nos permitirá mejorar la oferta que entregamos en todo el mundo", explica Luit.

En cuanto a la inversión, se proyecta que este año existan desembolsos de entre US$ 90 millones y US$ 100 millones, similar a lo visto en el último trienio. ¿El destino? "Infraestructura, modernización y consolidación. Entramos muy bien preparados para estos años de ciclo alto", remata.

"Estamos con proyectos en estudio que implican inversiones sobre US$ 400 millones"

Ya se están viendo las primeras señales de la reactivación de los grandes proyectos, dice Darío Barros, gerente general de Echeverría Izquierdo Soluciones Industriales (EISI).

Esto -agrega- especialmente se ha traducido en la reactivación de la contratación de ingenierías, segmento en el que ellos participan a través de la sociedad Pares y Álvarez, donde tienen 29% de participación. Si hace un año tenían un equipo de cerca de 300 ingenieros, ahora es fácilmente el doble.

Barros señala que a la fecha tienen proyectos por unos US$ 50 millones, pero que también están con otros en estudio, que de concretarse, totalizarían US$ 400 millones.

"Estamos con bastante ocupación en proyectos en estudio en distintas áreas. Concentradoras, temas de refinería y temas de energía, principalmente", destacó Barros.

Esta unidad de Echeverría Izquierdo se dedica a realizar contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction, por sus siglas en inglés), tipo de contrato que nuevamente está tomando fuerza en el área de la minería, energía y forestal, porque permite negociar un plazo y monto de inversión fijo, donde el riesgo lo asume principalmente el contratista.

Incluso, Barros dice que la banca está privilegiando proyectos que se realicen bajo modalidad EPC, frente a los EPCM -que incluye administración-, dado que los costos se mantienen más controlados.

Consultado por el rol que jugará la minería en la reactivación, Barros fue enfático al señalar que "hay un ambiente generalizado de reactivación, no solo la minería va a empujar el tren en estos años que vienen".

Además, agrega que miran con buenos ojos los anuncios que realizó el gobierno para agilizar proyectos, particularmente con la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.

De todos modos, reconoce que se está produciendo un cambio en el tipo de proyecto que está surgiendo.

"Después de 2013 hubo un bajón y hoy día, en general, están reapareciendo los proyectos. Por ejemplo, están apareciendo contratos para desarrollar concentradoras de mineral en faenas más pequeñas de lo que se estaba viendo en 2013. Si antes las iniciativas eran de US$ 500 a US$ 800 millones, hoy son de entre US$ 120 a US4 150 millones", grafica el ejecutivo.