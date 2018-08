Industria de aviación aplaude baja de hasta 40% en tasas de embarque en los próximos tres años

Actualidad

Los menores ingresos por año que van entre US$ 30 millones y US$ 50 millones para 2019, se verían recompensados por la mayor demanda de tráfico aéreo.

Uno de los anuncios más esperados por la industria de aviación fue concretado ayer. El ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció la baja inmediata de 20% en EL valor de la tasa de embarque para vuelos nacionales a partir de septiembre, lo que se concretará a través de un decreto que enviará en los próximos días.

A esto se suma el compromiso de otras rebajas de 10% adicionales, tanto para 2019 como para 2020.

Esta rebaja nominal del 40% se traducirá en una disminución de más del 30% en términos reales al finalizar los tres años.

Las tasas de embarque internacional también verán una reducción desde los US$ 30 a US$ 26 a partir de septiembre, a los que se sumará otra baja a US$ 25 en 2019, para llegar a US$ 24 en 2020.

La menor recaudación por el anuncio se estima será entre US$ 30 millones a US$ 50 millones anuales partir de 2019, pero la autoridad aseguró que la DGAC contará con los recursos necesarios para su operación.

Para la autoridad, esto será recompensado por la mayor demanda de tráfico y más competencia.

“Estamos ayudando a que se dinamice más la competencia en el sector, que lleguen más aerolíneas”, dijo Valente.

Empresas respaldan decisión

La medida fue aplaudida por la industria. “La reducción será notoria para las tarifas rebajadas, ya que verán una reducción aún mayor en el precio final de sus viajes”, dijo Gisela Escobar, VP Asuntos Corporativos Latam Airlines.

Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, dijo que “esta reducción de tasas de embarque es un beneficio directo para el bolsillo de los chilenos y continuará impulsando la aviación, el turismo y la conectividad del país”.

Alfredo Babún, de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) y gerente general de Air Canadá, también respaldó la medida y explicó que esto se podrá aplicar desde la entrada en vigencia el decreto a partir de la cual se traspasará al usuario.

“Valoramos la medida y las empezaremos aplicar desde que empiece el decreto, nosotros somos recaudadores de las tasa de embarque que debemos traspasar a la DGAC”, dijo, y agregó que es difícil estimar un impacto en los valores finales, ya que dependerá de las tarifas de cada compañía.

“Valoramos la disposición del gobierno de sumarse al esfuerzo que estamos haciendo en la industria por rebajar el valor de los pasajes y permitir que cada vez más personas puedan volar”, aseguró Holger Paulmann, CEO de Sky Airlines.

“Al reducir el costo de los pasajes, el gobierno está haciendo posible que la aviación entregue aún mayores beneficios a la economía chilena. Alentamos al gobierno a buscar más formas de ahorro, creando oportunidades adicionales para el crecimiento económico”, precisó Peter Cerdá, de la IATA.

Latam terceriza operaciones en tierra de Brasil

Unos 1.300 empleados se estima que despedirá Latam Airlines, quienes trabajan en los aeropuertos de Guarulhos (Cumbica), en Sao Paulo, y Galeão, en Río de Janeiro. La medida responde a un proceso de tercerización de los servicios auxiliares de los dos aeropuertos a partir de la primera semana de septiembre y que contempla el ground handling, gestión de equipos de suelo (GSE) y atención a clientes con equipajes perdidos o dañados, y que será realizada por Orbital-WFS.

La compañía dijo que está tratando de reubicar a los profesionales, pero admitió que habrá reducción, sin aclarar el número exacto de recortes.