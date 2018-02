Law genera indignación en centenares de pasajeros por nuevos problemas de vuelos

Latin American Wings (Law) está en el ojo del huracán una vez más por problemas de vuelos y conexiones, con un sinnúmero de indignados pasajeros.

Esta vez, más de 70 personas se encuentran varados desde el sábado en República Dominicana, mientras que en Santiago, alrededor de 400 personas están esperando el vuelo que los llevaría a Lima, Perú.

Law emitió un comunicado en el que informa que "el vuelo LW 701 que viajaba desde La Romana (República Dominicana) hacia Santiago, fue reprogramado debido a problemas operacionales" y aseguran que "Law ha dispuesto servicio de alojamiento, pensión y traslado para nuestros pasajeros, como medida de protección debido a esta contingencia".

Además, la compañía dijo que a través del correo electrónico contingencia.laromana@vuelalaw.com los pasajeros pueden contactarse para conocer los detalles del hotel y traslado.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudiera haber generado en nuestros pasajeros. Estamos ejecutando este plan de contingencia para atender los requerimientos y atender de mejor manera a nuestros clientes", finaliza el comunicado emitido por Law en el que no detallan la fecha en que los pasajeros podrán viajar a su destino.

No obstante, según relatan los afectados en República Dominicana, la compañía se hizo cargo de darles alojamiento en hoteles sólo los dos primeros días, pero luego de eso se desentendió.

La aerolínea @vuelalaw nos dejó tirados hace dos días en República Dominicana, somos 20 personas aprox sin poder volver a Chile, sin vuelo y ya no están corriendo con los gastos de habernos dejado tirados. No contestan los números y la encargada rechaza las llamadas POR FA RT.

El embajador chileno en República Dominicana, Fernando Barrera, ya se encuentra enterado de la situación y afirmó en la red social Twitter que se encuentran gestionando una respuesta por parte de la aerolínea.

En tanto, los 400 pasajeros que esperan dos días el vuelo que los llevaría a Lima, Perú, no han recibido respuesta de la compañía y ésta tampoco ha emitido un comunicado explicando la situación.

Reiterados problemas

Estas situaciones no son aisladas. A comienzos de noviembre, Law mantuvo a más de 100 pasajeros varados en Venezuela esperando poder viajar a Chile. La empresa calificó la situación como "extremadamente lamentable", pero que "escapa de sus manos" ya que se debió a dificultades con el arriendo del avión para poder cumplir con el servicio.

En el mismo mes, Law adelantó un vuelo en más de una hora, lo que provocó que 15 pasajeros quedaran en el aeropuerto sin poder abordarlo. A estos problemas, se suman las quejas reiteradas de los pasajeros por reprogramaciones y problemas técnicos de los aviones.

Cabe señalar que Law informó en enero pasado que decidió dejar de operar las rutas nacionales hacia Antofagasta, Concepción y Puerto Montt para -precisamente- comenzar a potencias sus destinos internacionales como Punta Cana, Puerto Príncipe, Mendoza, Caracas, Lima y en especial Miami.

En febrero, el Sernac informó que crecieron en siete veces los reclamos en contra de la aerolínea. Con esto, llegan a 578 en lo que va del año. Ante esto, la compañía afirmó que el alza corresponde a la "contingencia generada por la cancelación de los vuelos nacionales", que generó la compensación de más de 7.000 pasajeros.

A las 20:00 de anoche aparecieron unos buses que nos trajeron a hoteles en Punta Cana, pero ayer estuvimos desde las 8:00 en el aeropuerto de La Romana, #LAW ya no llega a Punta Cana. Todo el día ayer esperando noticias del vuelo y a las 19:00 supimos que no hay vuelo.

La aerolínea LAW canceló hoy dos vuelos a Lima. No nos dan explicación ni indemnización. Mi vuelo no salió, había gente con niños que llevaba más de 12 horas esperando. Además, hay personas que no pueden volver de República Dominicana ni Perú. Queremos soluciones!!!

Porfavor RT!!