Nutrien: expertos coinciden en aplicar norma antielusión

El fichaje de un market maker por parte de la minera ha generado críticas respecto al pago de impuestos.

Una de las tantas polémicas que están rondando en el ambiente de SQM es la contratación de un market maker, en momentos que Nutrien anunció un acuerdo para la venta de sus acciones de la minera no metálica.

La discusión está centrada en si se estaría usando esta figura para un objetivo que no fue pensado: lograr que la Serie A de los papeles de la compañía tuviesen liquidez, para vender quedando libre de los correspondientes impuestos, acogiéndose a la exención tributaria de ganancias de capital.

Consultados expertos en la materia, coincidieron en que la mecánica utilizada justo antes de la operación podría ser revisada por la normativa antielusión.

La abogada tributaria Soledad Recabarren, de Recabarren y Asociados, señala que “hacer esta operación cuando estás ad portas de una venta de un paquete importante de acciones, empieza a tener mala cara. ¿Es legal? Sí, es legal. Se cumplen los requisitos, pero hay algo de aprovechar un beneficio más allá de aquello por lo que estaba pensado. Ése es el tema”, explica.

La especialista añade que “la autoridad podría tratar de aplicarla. Si va a tener éxito o no es harina de otro costal, pero uno diría que la autoridad podría tratar de aplicar esta norma”.

Por otro lado, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, señala que la jugada de Nutrien es “un abuso de la ley”.

“El que se haya buscado esta figura me parece que es un abuso de la ley. Eso podría significar figura elusiva. De otra manera, la empresa tendría que ser capaz de demostrar que la contratación del market maker fue con un fin distinto al de meramente conseguir presencia bursátil”, dice el ingeniero civil.

“Yo creo que la legislación tributaria tiene posibilidades de pelear el punto de los impuestos, a pesar de que se usa esa figura”, indica.

Ambos expertos explican que la voluntad de Nutrien respecto de pagar los impuestos, se conocerá el próximo año, una vez se concrete la operación renta 2019.

“Mientras no se haga la venta y el contribuyente no declare el impuesto que vaya a declarar, él no ha cometido ninguna infracción. Él va a mostrar su ánimo el día que declare que esta utilidad no está afecta a impuestos”, dice Recabarren.