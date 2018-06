Sindicato Nueva Masvida inicia huelga legal tras no alcanzar acuerdo

Banca / Instituciones Financieras

Los representantes criticaron que en la mesa de trabajo de la empresa no ha participado el Gerente General, sino sólo un equipo de trabajo técnico.

Este jueves el sindicato de Nueva Masvida dio inicio a la huelga legal en medio de un difícil proceso de negociación con la empresa.

Los trabajadores habían votado favorablemente la medida a fines de mayo, tras lo cual continuaron las conversaciones con la empresa, lo que finalmente no tuvo buenos resultados.

A través de un comunicado, el sindicato señaló que "no fue posible un acuerdo porque ésta (la oferta) no se acercó a las aspiraciones de los miembros del sindicato".

"Como trabajadores nos encontramos desilusionados por el actuar de la empresa y preocupados por el impacto que pueda tener la huelga", agregaron los dirigentes.

El sindicato agrupa más del 70% del personal de quienes se desempeñan en la Casa Matriz de la Isapre, ubicada en Concepción.