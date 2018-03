Utilidades de la banca crecen 40% en enero a US$ 348 millones, lideradas por Santander

Banca / Instituciones Financieras

Tal como terminó el año pasado. La banca chilena partió 2018 con el pie derecho. Así lo ratifican los datos consolidados de la Superintendencia de Bancos que indican que los beneficios de la industria ascendieron a US$ 348 millones en enero, un alza de 39,82% respecto del mismo mes de 2017 y de 77,58% frente a diciembre.

El incremento fue impulsado fundamentalmente por el aumento de las comisiones. Asimismo, las colocaciones crecieron 2,82% en la medición interanual.

En el detalle, Santander lideró las ganancias con US$ 78,3 millones, seguido de cerca por Banco de Chile con US$ 71,4 millones.

Tras ellos se ubicó BCI. La institución controlada por la familia Yarur anotó utilidades por US$ 63,31 millones. Ya más lejos aparece BancoEstado (US$ 22,58 millones), mientras que BBVA Chile cerró sus beneficios al primer mes del año en (US$ 16,28 millones).

Batalla por colocaciones

En paralelo, un informe del sistema bancario elaborado por la administradora de inversiones DVA Capital reveló que Santander se ubicó en enero como el primero en participación de colocaciones en el sistema financiero, con 17,64% del total.

Más atrás y con en disputada carrera por el segundo lugar aparecen Banco de Chile (16,18%) y Bci (15,85%).

Asimismo, Banco Estado alcanzó un 14,13% de las colocaciones en el sistema financiero, mientras que Itau CorpBanca un 13,05%.