Fontaine y conversaciones para reducir alzas en autopistas: "Yo puedo asegurar que no voy a negociar en forma débil"

Sobre el plazo de 30 días que le puso el mandatario, el secretario de Estado sostuvo que de ser necesario las conversaciones irán más allá de ese plazo, ya que el fin principal es llegar a un acuerdo que convenga.

El ministro de Obras Pública, Juan Andrés Fontaine, se refirió a las negociaciones que está sosteniendo con las concesionarias luego de que el Presidente Piñera lo mandatara a renegociar los contratos con el fin de evitar que las alzas de los peajes sean tan altas.

"Yo puedo asegurar que no voy a negociar en forma débil y si no logro los objetivos que perseguimos en el plazo que me dio el Presidente, voy a extender ese plazo. La instrucción del Presidente no es llegar a cualquier acuerdo en 30 días, es llegar a uno que nos convenga y si a esa altura hemos llegado a uno que no nos conviene se posterga", dijo en conversación con T13 Radio.

El titular del MOP además comentó que "está confiado" con las negociaciones con las autopistas, ya que ha "visto buena disposición de la concesionarias a sentarse a la mesa". Eso sí sostuvo que "el diablo está en los detalles", por lo que anticipó que en los detalles pueden surgir diferencias.

"Pero espero que se logre un acuerdo porque para las concesionarias es importante dar un buen servicio y lo que estaba ocurriendo ahora es que no están dándolo, por congestión y porque los peajes estaban creciendo mucho", comentó.