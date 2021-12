Providencia congela sorpresivamente los permisos para apart hotel y cocinas oscuras mientras cambia norma para prohibirlos

Construcción

Municipio señaló que el objetivo de esta medida transitoria es "evitar una proliferación de permisos de construcción que vengan a anticipar" las modificaciones que se preparan a su plan regulador comunal.

La Municipalidad de Providencia decretó sorpresivamente el congelamiento en la entrega de permisos para la implementación de nuevos apart hotel y cocinas oscuras en la comuna. Esto se da luego que la alcaldía liderada por Evelyn Matthei anunciara el inició de un proceso para modificar su plan regulador, el cual tiene como objetivo prohibir ambos rubros en todo este municipio.

Según el municipio, estas actividades han generado externalidades negativas; de ahí que se busque su prohibición. Para esto, en el concejo municipal del pasado 9 de noviembre se aprobó iniciar el proceso denominado "imagen objetivo", periodo en el cual se presenta la idea de cambios al plan regulador comunal (PRC) y los vecinos pueden realizar sus comentarios y observaciones.

Luego, con la aprobación del concejo municipal, se avanza hacia el anteproyecto de modificación, el que también tiene un periodo para observaciones de los vecinos. La idea –según estimaciones del municipio- es que la nueva normativa esté vigente en agosto del próximo año.

En el decreto municipal publicado ayer lunes en el Diario Oficial se señala que la postergación selectiva de permisos de construcción es para evitar una abundancia de solicitudes antes de que modifique el plan regulador comunal.

El cuarto considerando del decreto es explícito: "La conveniencia de evitar una proliferación de permisos de construcción, que vengan a anticipar la realización de proyectos que contradigan sustancialmente las normas de uso de suelo que fijará la citada Modificación Nº 6, Imagen Objetivo".

En el documento se precisa que la Municipalidad de Providencia solicitó a la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo un informe favorable para efectos de decretar una Postergación Selectiva de Permisos de Construcción, por un plazo de tres meses.

La Seremi, según el decreto municipal, respondió "favorablemente" a la solicitud de postergación de permisos de construcción para apart hotel y cocinas oscuras en un oficio dictado el pasado 15 de diciembre y recibido por el municipio un día después.

Así, la alcaldía autorizó en su decreto la postergación selectiva de permisos de los rubros ya mencionados, por un periodo de tres meses a partir de ayer lunes 27 de diciembre.

Las razones del bloqueo

La alcaldesa Matthei señaló a Diario Financiero que el objetivo de prohibir estos rubros fue en respuesta a la solicitud de vecinos de distintos sectores de la comuna, que, dijo, han visto afectada su calidad de vida, por la presencia de nuevas formas de negocios que han alterado la tranquilidad de sus barrios.

"En Providencia buscamos impulsar un desarrollo equitativo entre una comuna que tiene una vocación comercial importante, pero que además tiene un alto componente residencial y patrimonial que queremos resguardar para el futuro. Y es en esta dicotomía, que creemos que ciertos modelos de negocio resultan perjudiciales para este proyecto de futuro que anhelamos para Providencia", fueron las palabras de la alcaldesa a este medio.

El desarrollo del formato apart hotel se masificó en Providencia en los últimos años, debido a la buena conectividad con Santiago Centro y los polos financieros de El Golf y Nueva Las Condes, y a que los valores de los terrenos en esta comuna son más atractivos que en otras del sector oriente de la capital.

Éste tipo de iniciativas apuntan a estancias más largas -de semanas o meses, no como en un hotel tradicional-, por lo que los edificios se ubican en barrios más residenciales y no en calles de mucho tráfico.

En el caso de las cocinas oscuras, o dark kitchen, el formato se basa en el desarrollo de establecimientos exclusivos para la venta a domicilio. Es una instalación física que no atiende a público, y que obtiene el 100% de sus ventas del reparto a domicilio.

En el concejo municipal del pasado 9 de noviembre, María José Castillo, jefa del departamento Asesoría Urbana, explicó que la idea es sacar la modificación al PRC en nueve meses "para enfrentar externalidades negativas en el espacio urbano debido a algunas actividades en el uso de suelo".

Dijo -según el acta de la instancia- que el plan se centra en prohibir los apart hotel y las cocinas oscuras en todo el territorio comunal porque en estos momentos están permitidos en algunos sectores.

La experta sostuvo que "hay un subterfugio" que permite vender comunidades de vivienda, los apart hotel, porque no se les aplica densidad ni carga de ocupación. "Se pueden vender unidades de aproximadamente 30 metros cuadrados, algo que va en contra del espíritu del plan regulador en el sentido que sobrepasa las densidades para tener una densificación equilibrada de la comuna", dijo.

Explicó que los apart hotel están concentrados en la zona central de la comuna, donde se puede construir con altura libre y bastante flexibilidad de uso de suelo.

"La idea es no llenar esa zona con departamentos muy pequeños, que pueden ser mal usados. Hay 3 o 4 proyectos grandes, que están empezando a ingresar a la Dirección de Obras", precisó.

En el caso de las cocinas oscuras, que han vivido un boom, dijo que generan una externalidad negativa en el espacio público por todo lo que significan los repartidores. "No hay ningún beneficio para la comuna en el sentido de que no hay restaurantes abiertos al público que estén en relación con el espacio público", afirmó.

María José Castillo dijo que las cocinas oscuras no están consideradas en el plan regulador. "Es una actividad que no existía y que ha surgido ahora, fundamentalmente con la pandemia, y como no existe el municipio está obligado a homologarla a alguna actividad que se parezca", explicó la experta, quien precisó que el municipio ha dado tres permisos, dos como fuente de soda y otro como comercio y elaboración de alimentos.

"Las zonas en las que se están homologando coinciden más o menos con las que concentran los apart hoteles: zonas centrales de la comuna y las avenidas más importantes", añadió.