Consumo

Representantes de la industria hicieron un llamado a revisar las medidas del Plan Paso a Paso y mirar las experiencias internacionales.

Otro balde de agua fría para el comercio. Luego de que en el balance sobre el estado del coronavirus en Chile las autoridades del Ministerio de Salud informaran que toda la Región Metropolitana retrocederá a partir del sábado a cuarentena, representantes del comercio no demoraron en criticar la medida.

"Este viene a ser un nuevo golpe para el comercio, el turismo, los restaurantes y a todos los que habían visto una opción de poder ir tratando de salir de esta gran crisis que nos ha afectado profundamente", señaló Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Si bien agregó que van a acatar lo resuelto por la autoridad, invitaron a que se revisen las medidas del Plan Paso a Paso y mirar también las experiencias internacionales: "Hay países que han reevaluado sus planes de apertura, teniendo en cuenta que el confinamiento en la práctica no ha servido para la disminución de los contagios".

En esa misma línea, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette, dijo que seguir encerrando a la población, cuando la propia autoridad sanitaria ha mencionado que esta estrategia pierde efectividad con el tiempo, "no tiene sentido".

"Insistimos en que la estrategia de las cuarentenas no funciona, lamentamos seguir retrocediendo y que no se hagan cambios al plan paso a paso ajustándose a la realidad de los contagios 15 meses después del inicio de la emergencia. Insistimos en nuestras propuestas de promover y exigir ventilación, mejorar trazabilidad, promover actividades en espacios abiertos y no seguir insistiendo en una medida que ya nadie, aparte de los agentes económicos, se siente obligado a cumplir", comentó.

En tanto, Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile afirmó también que la cuarentena "no está siendo eficiente", y que es necesario que se tomen medidas más justas y eficientes.

"Nuestros empleados están angustiados, molestos, ya no pueden subsistir y seguir con esta crisis. Necesitamos trabajar y que nos aseguren la garantía de que vamos a poder operar de forma tranquila. No se entiende que el fin de semana se ejecuten nuevamente elecciones y el resto de la gente, que trabajamos en servicio, tengamos que cerrar nuestras puertas. Las leyes deben ser parejas para todos", puntualizó.