Mejor curva de producción en Perú y calidad de la fruta impulsan utilidades de Hortifrut

Consumo

Firma registró una importante alza en sus ingresos, totalizando US$ 125,7 millones el tercer trimestre.

Hortifrut -uno de los mayores operadores mundiales en el negocio de berries- registró en el tercer trimestre una ganancia de US$ 35,8 millones, representando un aumento de 61% con respecto a lo obtenido en el mismo período del año pasado.

Según la empresa, este resultado se explica "principalmente por un incremento del margen bruto de US$ 46,66 millones".

Esa alza estaría impulsada por el "aumento en ingresos por el diseño de una mejor curva de producción en Perú y mejor calidad de fruta con respecto a la temporada anterior y por la disminución de costos por kilo, como consecuencia de la gestión y planificación productiva y comercial resultante de la consolidación de la fusión con el negocio de arándanos del Grupo Rocío".

En cuanto a los ingresos de actividades ordinarias del tercer trimestre, éstos aumentaron en 178,81%, respecto de la temporada anterior, totalizando US$125,78 millones.

La compañia señala que esto resultado se debe al aumento del 113,61% del volumen distribuido, y por el aumento de precio promedio por kilo de 22,63%.

El Ebitda de julio a septiembre alcanzó los US$ 70,71 millones, aumentando en un 68,89% respecto a los US$ 41,87 millones registrado en el tercer trimestre de 2019.

En cuanto a la pandemia, Hortifrut comentó que "la compañía ha buscado asegurar la continuidad de las operaciones, adoptando medidas para asegurar la provisión de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de todos nuestros campos".

"Al día de hoy los campos donde la compañía se encuentra cosechando son Perú (Trujillo y Olmos), Chile y México, cuyas operaciones no se han visto mayormente afectadas" concluyó.

En los resultados acumulados entre enero y septiembre, la empresa registró ingresos por US$ 385 millones, los que se comparan con los US$ 320 millones del mismo período del año anterior. Las utilidades fueron de US$ 38 millones, comparables con US$ 6 millones del mismo período de 2019.

Inicio de operaciones de Vitafoods

La empresa recordó que el 31 de julio de 2020 se concretó la fusión con Alifrut, filial de Duncan Fox, para combinar sus operaciones de productos congelados de exportación en partes iguales, formando así Vitafoods

"El proceso de fusión consideró la consolidación de cinco plantas productivas de congelados, que comenzarán produciendo y comercializando un volumen cercano a los 35 millones de kilos y con ventas estimadas por sobre los US$ 100 millones durante el año 2021, convirtiéndola en un actor global muy relevante en su categoría en los mercados internacionales", apuntó.