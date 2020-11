Diputado Jaime Naranjo: “Nadie está contra las inversiones de países ni Estados, pero no pueden llegar a controlar un sector productivo del país”

Energía

Parlamentario explica sus preocupaciones y por qué citaron a ministros de Interior y Defensa para abordar el tema.

“Da la impresión que el Estado chileno y, particularmente el gobierno, está mirando de brazos cruzados cómo está ocurriendo esto. Acá hay problemas geopolíticos, de seguridad nacional y no nos podemos descuidar”, lanza el diputado Jaime Naranjo, a casi dos semanas del anuncio de compra de CGE por parte de la gigante china State Grid.

Fue el lunes cuando la comisión de Economía de la Cámara de Diputados -liderada por Naranjo- citó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la revisión que tendrá que hacer en materia de libre competencia.

La comisión tendrá una sesión secreta el lunes para reunirse con los ministros del Interior y Defensa y, la semana subsiguiente, con de Relaciones Exteriores y Economía. Si no hay una instancia para revisar estos riesgos, dice Naranjo, la propuesta es crear una que haga esta vigilancia.

- ¿Cuál es la inquietud de la comisión en concreto?

- La inquietud surge a partir de que, en el caso de China, más que privados propiamente tal, el que está participando directamente es el Estado. Cuando se observa que todo lo que es el sector eléctrico de nuestro país comienza a ser concentrado por una sola empresa que pertenece al Estado chino, eso trasciende lo que es la libre competencia.

Percibimos que esta concentración del Estado chino es extraordinariamente delicada en términos de seguridad nacional. Por esto, el gobierno deben reaccionar y actuar, porque nuestra Constitución restringe el rol del Estado en la economía y, sin embargo, otros Estados sí pueden. Hoy el Estado chino está estatizando nuestra economía, pero para fines y privilegios chinos.

- ¿Ve una doble intención por parte del Estado chino?

- No quiero hacer ni especulaciones ni lecturas equivocadas. Yo creo que de repente no somos observadores (...) En nuestro país -y en eso hemos pecado todos- estamos muy interesados en las inversiones extranjeras, pero no nos hemos detenido a pensar quiénes están detrás. En este caso, ha quedado al descubierto y probablemente nos podemos llevar sorpresas en otros sectores. El día de mañana, ante un conflicto de cualquier naturaleza donde China tenga intereses, es grave que controle el sector eléctrico.

Nadie está contra las inversiones de ningún país, nadie está contra las inversiones de Estados si quieren hacerlo, pero no pueden llegar a generar un control de un sector productivo. Eso genera mucho ruido y preocupación.

- ¿Es partidario de crear una instancia que esté a cargo del análisis desde estos temas?

- Hay que crear una instancia que regule esta situación. Alguien se tiene que preocupar de esto. Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo en la economía, donde los Estados y no los privados o particulares, están tomando un rol activo en la economía de los países y eso no es un detalle.

- ¿Esto se abordará con los ministros?

- Es lo que quiero conversar con los ministros para ver cómo ellos están haciendo un seguimiento y cómo están viendo las cosas. Quiero primero preguntar si hay alguien que está regulando, mirando esto o está esto a la suerte del viento. Si fuera así, es muy preocupante.

- ¿Todo este revuelo puede desincentivar inversiones chinas?

- Nadie quiere restringir las inversiones, pero tienen que quedar muy bien reguladas. El Estado chino -si quiere- puede seguir participando, pero hasta determinado límite y no controlando un sector. Es muy grave que otro Estado controle un sector estratégico del país. Me llama la atención de que no existe esa preocupación y ese interés por averiguar, investigar o para encender las alarmas.