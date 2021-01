Gobierno pide balance entre intereses de seguridad nacional y respeto a inversionistas en eventual mecanismo de revisión de inversión extranjera

Energía

La FNE calificó como "razonable" el proyecto que busca establecer exigencias para inversiones de otros Estados en empresas estratégicas, aunque recalcó que no es conveniente involucrarse en este análisis.

Una serie de puntos a considerar a la hora de elaborar un mecanismo que pueda autorizar inversión extranjera en empresas estratégicas del país, llamó a considerar el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

La autoridad participó en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados que está analizando una moción encabezada por Jaime Naranjo, que busca hacer una reforma constitucional para que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado. Esto, a raíz de la compra de CGE acordada por la firma china State Grid.

Yáñez defendió la necesidad de mantener a Chile como una economía que promueva abiertamente la inversión extranjera directa como parte de su política económica.

Aunque la legislación nacional no dispone de un mecanismo de autorización basado en consideraciones estratégicas o de seguridad nacional para determinadas inversiones extranjeras, Yáñez dijo que "existen restricciones específicas del carácter sectorial donde se limita la participación extranjera o se establecen condiciones distintas en comparación con las inversiones nacionales", teniendo alguna de ellas un fundamento de seguridad nacional, tales como la adquisición de tierras fronterizas y de explotación y exploración de hidrocarburos o litio.

En el mundo –agregó- las guías de la OCDE muestran que hay países -como Estados Unidos, Francia y Canadá- que han implementado mecanismos de autorización con criterios que varían, siendo el más utilizado el que define de antemano las actividades o sectores que tienen importancia para la seguridad nacional.

Adicionalmente, existen mecanismos de revisión o autorización que incluyen requisitos de notificación y umbrales de participación de los inversionistas extranjeros, o la consideración de la participación estatal de la inversión extranjera para estar sujetos a dicha revisión.

Yáñez dijo que es “perfectamente factible" que el Estado pueda tener un mecanismo así, aunque encendió alertas en cuanto a su diseño. "Es muy importante cuidar esa independencia, que la decisión tenga criterios técnicos o independientes, y que la discusión respecto del proyecto dedique el detalle necesario a cuáles son los criterios de seguridad nacional y por qué se tendrían que establecer en un mecanismo de revisión de inversión extranjera", advirtió.

Detalló que la experiencia internacional ha mostrado criterios que debería contener un marco regulatorio para este tema, como la transparencia, previsibilidad, no discriminación, que sea proporcional al objetivo de proteger la seguridad nacional y considere recursos para apelar. "En la implementación de un mecanismos como este, debe existir un balance entre los intereses de seguridad nacional y el respeto a los derechos de los inversionistas extranjeros con el objetivo de seguir siendo un destino", sostuvo.

Sobre el proyecto en análisis, detalló que su temor es "aún demasiado amplio" para lograr una discusión de un mecanismo que no genere algún efecto no deseado.

Para la autoridad, es importante que exista un balance, entender bien cuál es la amenaza a la seguridad nacional, cómo se produce y cuál es la regulación que tiene el sector donde se está produciendo esa inversión.

FNE: "Me parece razonable el proyecto de ley"

En la cita, también participó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien afirmó que le es indiferente a la institución si la inversión es realizada por un Estado o privado extranjero.

De todos modos, dijo que "me parece razonable el proyecto de ley porque efectivamente la inversión de Estados extranjeros en empresas estratégicas del país puede suscitar cuestiones muy relevantes para nuestro país desde la perspectiva geopolítica, estratégica y de seguridad nacional", dijo.

El titular de la FNE reiteró que la entidad antimonopolio no puede tomar en consideración en forma legal otros aspectos que no sean la libre competencia. Por tanto, no puede basar sus actuaciones en consideraciones geopolíticas, de seguridad nacional, estratégica o de cualquier otra índole similar.