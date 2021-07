Hidrología más seca y menor disponibilidad de gas llevan a Enel Chile a ajustar sus proyecciones para el año

Energía

Tras entregar resultados, la empresa informó que hizo una revisión de sus métricas contenidas en plan 2021-2023, ajustando los parámetros de uno de sus indicadores.

Tras hacer una revisión de sus guías contenidas en el Plan Estratégico 2021-2023, Enel Chile comunicó un ajuste en uno de sus parámetros a raíz de una serie de factores que se han dado durante los primeros seis meses del año, según detalló al regulador financiero.

La empresa -relacionada a la italiana Enel- agregó que hay una hidrología más seca, mayores precios de commodities y una reducción del abastecimiento de gas natural en el país, además de otros relacionados a la pandemia, que llevarán a tener "desviaciones en los macroelementos incluidos en el referido Plan Estratégico en lo que hace referencia al ejercicio 2021", dijo.

De este modo, la empresa dijo que espera tener una variación negativa en el Ebitda que logrará durante el año respecto al inicialmente proyectado. La nueva guía apunta a un rango de entre US$ 1.100 millones y US$ 1.200 millones. En la presentación de noviembre de 2020 del plan se informa que la compañía apuntaba a lograr un rango de entre US$ 1.400 millones y US$ 1.500 millones este ejercicio.

El presupuesto de inversión (Capex), agregó, no tendrá desviaciones significativas respecto al plan. Para el período 2021-2023, la firma había detallado inversiones por US$ 2.400 millones.

Revierte sus pérdidas

Enel Chile registró ganancias en el primer semestre del año por $ 63.440 millones, lo que se comparan con las pérdidas de $ 327.941 millones en el mismo período del año anterior.

En su análisis razonado, Enel Chile explica que las mejores cifras se deben principalmente por el deterioro de $ 693.060 millones que se tuvo que informar el año pasado tras la desconexión de la unidad generadora a carbón Bocamina II.



Al analizar en particular el segundo trimestre de este año, la eléctrica registró ganancias por $ 19.717 millones, que también contrastan con las pérdidas de $ 398.934 millones registradas entre abril y junio de 2020.



En cuanto a los ingresos, la firma alcanzó $1.271.571 millones en los primeros seis meses del año, lo que representan un alza de 0,21% en comparación con los ingresos de igual período de 2020.



Relatan que en el primer semestre hubo menores ventas de energía en el negocio de Distribución y Transmisión, pero éstas fueron compensadas en gran medida por mayores ventas de energía y una mayor comercialización de gas en el negocio de Generación en el último trimestre.



El gerente general de la compañía, Paolo Pallotti, señaló tras los resultados que "durante este semestre seguimos avanzando en nuestra estrategia de descarbonización para hacer frente al cambio climático aumentando en 42% la inversión destinada a nueva capacidad renovable con respecto al mismo período 2020".