Ministerio de Energía hace férrea defensa de medidores inteligentes y compromete “fiscalización exhaustiva”

En medio de una intensa sesión, la secretaria de Estado enfatizó los beneficios de la medida y descartó el riesgo de errores en la medición de estos dispositivos.

El proceso de recambio de los medidores tradicionales por dispositivos inteligentes se instaló en el Congreso, en un nuevo paso en la polémica provocada por el recargo de su costo a los usuarios. Ayer la ministra de Energía, Susana Jiménez, llegó a la la comisión de Minería y Energía del Senado en Valparaíso para explicar los términos de esta medida y su implementación.

En una intensa sesión, que se extendió por más de dos horas, la secretaria de Estado hizo una férrea defensa de los dispositivos en medio de la transformación tecnológica, y comprometió un “seguimiento y la fiscalización exhaustiva” en cuanto a que la calidad del servicio sea la exigida por la norma técnica y que los planes de inversiones se cumplan.

“En el proceso tarifario que se viene hacia adelante, vamos a ser muy activos en especificar e identificar todos aquellos ahorros de costos que deben incorporarse para que las tarifas sí reconozcan esos ahorros que contempla esta medida”, agregó.

La ministra enfatizó que desde el punto de vista de la cuenta de electricidad hay que destacar los beneficios que traen los medidores inteligentes, ya que las oportunidades que abren estos aparatos redundarán en un ahorro de energía para los clientes.

“Si uno se va a la cuenta final de electricidad, a lo que vamos a abogar es que todas esas oportunidades de servicios, de nuevos de actores, de tarifas diferenciadas, se den lo antes posible para que los clientes puedan además ver materializados los beneficios a la hora de su consumo final”, explicó.

La secretaria de Estado detalló que se está elaborando el anexo técnico que establece las características que deben tener los medidores, el que actualmente está en consulta pública y debiera estar listo el próximo mes.

Además, informó que la instalación de medidores que se han hecho a la fecha han sido en calidad de planes pilotos. “Se han instalado del orden de 300 mil medidores, no necesariamente cumplen las características, las características las va a determinar la CNE a través de este proceso normado. Si no coincide, tendrá que cambiar medidores”, dijo. Esta última intervención hizo que la senadora Yasna Provoste cuestionara el cobro de inversiones no realizadas.

Reiterando en los beneficios del cambio, Jimenez descartó eventuales riesgos de errores en la medición de los medidores e indicó que las diferencias que puedan registrarse sólo tendrían como explicación que el medidor antiguo esté en estado defectuoso.

La ministra también analizó lo sucedido, dejando entrever que quizás se pudo haber esperado otro proceso tarifario.

Tras la cita, y al ser consultada por si están evaluando algún mecanismo como subsidio para quienes no puedan asumir el costo de los medidores, la titular de Energía descartó dicha opción.

“Nuestro esfuerzo estará especialmente abocado a reconocer los ahorros y a disponibilizar las condiciones que permitan a los consumidores aprovechar de esta nueva tecnologia. A través de este mecanismo, porque no se podía hacer con los medidores anteriores, se podrá gestionar el consumo y con eso generar ahorros en la cuenta de luz”, señaló la autoridad, agregando que dependerá de cómo ocupen estos aparatos.

En paralelo, la ministra Jiménez abordó el decreto de precio nudo promedio que está en Contraloría, ratificando que el alza del orden del 10% en las tarifas donde el 80% de dicho aumento será por tipo de cambio.