Tribunal Ambiental realizará nueva inspección a proyecto Alto Maipo en proceso judicial clave para su futuro

Esto, debido a la extensión territorial de las obras y la determinación de los ministros de revisar detalladamente los distintos puntos establecidos en la causa.

Más actividades suma la causa que busca resolver tres reclamaciones presentadas ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del programa de cumplimiento del polémico proyecto Alto Maipo.

Frente a esta acción, que es vista como el último intento de los opositores para ponerle freno a la iniciativa de AES Gener, el tribunal especializado con sede en Santiago ordenó el 31 de julio cinco diligencias para resolver, entre las que destaca la inspección personal al área de emplazamiento de la iniciativa, ubicada en la comuna de San José de Maipo en la Región Metropolitana.

Esta primera diligencia se desarrolló el viernes, pero no sería la única en esta línea. Según informó este lunes el Segundo Tribunal Ambiental a través de un comunicado, la visita inspectiva -que se desarrolló en las instalaciones ubicadas en el sector Las Lajas, especialmente en el túnel ubicado en el sector- fue encabezada por los ministros Cristián Delpiano (presidente), y Alejandro Ruiz, contando con la presencia además de abogados y representantes de las comunidades, junto a la SMA y la empresa.

Sin embargo, debido a la extensión territorial de las obras y la determinación del Tribunal de visitar detalladamente los distintos puntos establecidos en la causa, tales como V1 en el sector el Volcán y Vegas EY1, polvorín y bocatomas sector el Yeso, el Tribunal decidió llevar a cabo una segunda jornada de visita inspectiva, la que será notificada en los próximos días.

Cabe recordar que los reclamantes argumentan que el programa de cumplimiento presentado por Alto Maipo y aprobado por la SMA no cumpliría con los requisitos para su aprobación, por cuanto no contaría con los contenidos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, sostienen que este instrumento no se haría cargo de subsanar los efectos provocados por las infracciones cometidas, ni aseguraría que estas se vayan a cumplir correctamente a futuro.

Cabe recordar que los reclamantes argumentan que el programa de cumplimiento presentado por Alto Maipo y aprobado por la SMA no cumpliría con los requisitos para su aprobación, por cuanto no contaría con los contenidos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, sostienen que este instrumento no se haría cargo de subsanar los efectos provocados por las infracciones cometidas, ni aseguraría que estas se vayan a cumplir correctamente a futuro.

Por esto, solicitan al Tribunal Ambiental que invalide la resolución que aprobó el programa y proceda a rechazarlo, y que se ordene a la SMA reiniciar el procedimiento sancionatorio contra la empresa.