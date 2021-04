Jaime Carey es designado secretario general de la International Bar Association

Entre Códigos

Jaime Carey recientemente fue designado secretario general de la International Bar Association (IBA). Se trata de la primera vez que un abogado chileno ocupa un cargo de esta envergadura en la asociación internacional, cargo que ocupará hasta diciembre de 2022.

Su trayectoria en la IBA es de larga data, ha sido miembro de la organización por más de 35 años. Además es integrante del Consejo de Administración de la IBA desde 2011, donde ha ocupado varios puestos, entre ellos el de presidente del Comité de Derecho Corporativo, del Foro Latinoamericano y de la División de Práctica Legal (LPD, por su sigla en inglés, de 2017-2018) , entre otros.

Jaime Carey estudió Derecho en ICADE y la Universidad de Deusto, España y en la Universidad Católica de Chile. Ha sido reconocido por numerosas publicaciones, tales como Chambers Latin America y The Legal 500. En 2020 fue premiado como Abogado Líder del Año de Latinoamérica por Latin Lawyer.

Es miembro del directorio varias empresas, entre ellas Sencorp, VTR, Evercrisp (Frito Lay Chile), y presidente del directorio de MetLife Chile, director de Interlex y presidente de The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Chile.