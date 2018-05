Blumar triplica ganancias al primer trimestre del año

Industria

En tanto, los ingresos se vieron favorecidos por un mejor desempeño en los negocios de la firma.

Más que positivos son los resultados de Blumar al primer trimestre de 2018. Esto ya que la firma triplicó sus ganancias durante el período.

Así, pasó de US$ 4,6 millones a US$ 16 millones, lo que representa un alza de nada menos que 252%.

Lo anterior, según detalló la firma en su análisis razonado, es consecuencia de una "variación de fair value entre ambos periodos, por un valor total de US$ 12 millones, dado que el primer trimestre del año 2017 tuvo un cargo a resultados por este efecto de US$ -11,9 millones y el año 2018 por el contrario, un abono de US$ 878".

En el documento también se consigna un incremento de 21% en los ingresos de Blumar, totalizando US$ 114 millones en los primeros tres meses del año.

Los mejores resultados "se originan por un mejor desempeño en ambos segmentos de la compañía, tanto pesca como acuícola" cuyas ventas "aumentaron en un 12% y 40% respectivamente", explica la firma en el escrito.

"En el segmento acuícola este resultado obedece al mayor volumen vendido, mientras que en el segmento pesca esta alza se explica principalmente por mayor volumen de jurel congelado vendido y a la consolidación del 100% de los estados financieros de PacificBlu SpA", añade el documento.