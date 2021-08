Canal del Fútbol y Fiscalía Nacional Económica no llegan a acuerdo y se retoma el juicio

Industria

No hubo acuerdo. Luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandara al Canal del Fútbol (ahora TNT Sports) por monopolio a fines de 2020, en que pidió una multa de US$ 24 millones, las partes exploraron un acuerdo, pero no salió humo blanco. El pasado 26 de julio se realizó una nueva reunión liderada por el ministro del TDLC, Jaime Barahona. “Atendido lo obrado en la anterior audiencia, donde las partes indicaron que requerían más tiempo para proponer al tribunal bases de una eventual conciliación, el tribunal toma la palabra y consulta a las partes el estado de las negociaciones. Al respecto, los apoderados de ambas partes señalaron que se reunieron en varias oportunidades, de buena fe, para poder llegar a un acuerdo, lo que no fue posible pese a los esfuerzos de ambas partes”, dice el acta de la audiencia. En el documento se añade que las partes solicitaron dar por terminada la etapa conciliatoria y continuar con el proceso judicial.