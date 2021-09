China llama a terreno a la industria de videojuegos para meterles más presión. Tencent y Netease se desploman en bolsa

Industria

Los reguladores chinos convocaron a ejecutivos de la industria a una reunión este miércoles para evitar que los menores se vuelvan adictos a los juegos.

Tencent Holdings Ltd. y Netease Inc. perdieron más de US$ 60 mil millones en valor a medida que crecen los temores de los inversionistas de que los reguladores chinos se estén preparando para reforzar drásticamente su control sobre la industria del juego más grande del mundo.

Los reguladores chinos convocaron a ejecutivos de la industria a una reunión este miércoles para darles instrucciones de romper su "enfoque solitario" en las ganancias y evitar que los menores se vuelvan adictos a los juegos, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los reguladores también dijeron que habrá una congelación temporal de las aprobaciones para todos los nuevos juegos en línea, informó el jueves el South China Morning Post, una medida que enfriará la cartera de títulos de los que los desarrolladores dependen para impulsar el crecimiento.

Eso aceleró una venta masiva de acciones que comenzó en la mañana, aunque Xinhua no mencionó la suspensión de la aprobación. Los inversores ya están nerviosos debido a una campaña gubernamental de diez meses para controlar las industrias, desde el comercio electrónico y el transporte hasta las redes sociales.

La administración de Xi Jinping está llevando a cabo una campaña simultánea para frenar la adicción entre los menores, reducir el creciente gasto en artículos virtuales y estimular a los jóvenes hacia pasatiempos más productivos. El gobierno publicó la semana pasada nuevas regulaciones para la industria, incluida la limitación de la cantidad de tiempo que los niños pueden jugar videojuegos a tres horas a la semana.

Una moratoria sobre nuevos títulos marcaría una escalada en la represión de los juegos, afectando directamente a las billeteras de los desarrolladores. Recuerda una congelación de diez meses en las licencias de monetización de juegos en 2018, luego destinada a combatir la adicción y la miopía entre los niños. Eso estimuló la primera caída de ganancias de Tencent en al menos una década y ayudó a eliminar alrededor de US$ 200 mil millones de su valor de mercado en un momento.

"Nos preocupa que la suspensión reportada sea solo el comienzo de una ofensiva más amplia contra los juegos, y qué tan mala podría ser esta ofensiva", dijo Cui Chenyu, analista de juegos de la firma de inteligencia de mercado global Omdia en Shanghai.

"La interrupción definitivamente tendrá un impacto sustancial en las empresas de juegos. La cantidad de títulos nuevos aprobados en la primera mitad de este año puede asegurar sus ingresos para 2021, pero veríamos un efecto adverso a partir de fines del próximo año si las aprobaciones no se reanudan rápidamente", agregó.

El jueves, Tencent extendió las pérdidas en las operaciones de la tarde para terminar un 8,5% más bajo, su caída más pronunciada desde julio. Netease se desplomó un 11%. Los representantes de las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Prosus NV, el mayor accionista de Tencent, cayó un 6,6% en Amsterdam, mientras que la matriz Naspers Ltd. cayó hasta un 8,3% en Johannesburgo.

Mientras tanto, el muy esperado título League of Legends Mobile de Tencent no se lanzará el 15 de septiembre como se anticipó inicialmente porque "necesitaba mejorar la experiencia de juego", según un aviso publicado en la página oficial de Weibo del juego. Las pruebas se ejecutarán hasta después del feriado del Día Nacional en octubre, decía el aviso sin dar más detalles.

Funcionarios del departamento de publicidad del Partido Comunista y el regulador de la industria revelaron su decisión a los ejecutivos de Tencent y Netease en la reunión del miércoles, informó el South China Morning Post, citando a una persona informada sobre el asunto.

Las aprobaciones de juegos se han suspendido mientras el gobierno averigua cómo reducir la cantidad de títulos en el mercado, particularmente después del ritmo frenético de la primera mitad, dijo el Post citando a una segunda persona informada sobre la discusión. No estaba claro cuánto duraría la suspensión, agregó el SCMP.

Los inversores se han puesto cada vez más nerviosos por el sector del juego desde agosto, cuando los medios estatales chinos condenaron el "opio espiritual" de los juegos, lo que llevó a Tencent a plantear una prohibición para los niños.

Si bien desde entonces varios periódicos han retrocedido ese comentario, diciendo que era una declaración exagerada, la preocupación persistente es que Beijing centrará su atención en un escenario que es fundamental para los resultados de los gigantes de los medios, desde Tencent hasta Apple Inc. y Activision Blizzard. C ª.

En términos más generales, la campaña de Pekín para controlar su gigantesca industria de Internet se acerca a su undécimo mes, una prueba de montaña rusa que comenzó cuando los reguladores torpedearon la OPI récord de Ant Group Co. de Jack Ma, antes de iniciar investigaciones sobre Alibaba Group Holding Ltd., Tencent. El gigante de la entrega de alimentos respaldado por Meituan y Didi Global Inc.

"La suspensión informada de las aprobaciones de nuevos títulos sugiere una expansión de la última represión de juegos de China", dijo Michael Norris, analista de tecnología de la firma de investigación de mercado con sede en Shanghai AgencyChina. "Lo que parecían controles paternalistas sobre la actividad de los juegos de los menores podría transformarse en restricciones más amplias sobre el contenido y los modelos de monetización".