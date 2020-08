CMPC reporta pérdidas en la primera parte del año e ingresos se ven afectados por menores ventas de celulosa

Industria

Los ingresos de la entidad ligada a la familia Matte llegaron a US$ 2.587 millones entre enero y junio, lo que supone una caída de 10,5%.

Con una pérdida de US$ 113,1 millones cerró la primera parte del año CMPC, lo que se compara con las utilidades de US$ 118,7 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, entre abril y junio la papelera tuvo utilidades por US$ 18,4 millones debido a "la menor provisión de impuestos diferidos, además de la mayor generación de EBITDA del trimestre".

En el análisis razonado la empresa detalló que en el periodo se registró una caída de 23% en los ingresos en el negocio de Celulosa, principalmente como resultado de los menores precios de celulosa.

"Pese a la inestabilidad e incertidumbre que sigue viviendo gran parte del mundo, la mantención regular de las operaciones de la compañía permitió abastecer a los principales mercados con sus productos y también la empresa pudo seguir desarrollando una serie de iniciativas en apoyo a las comunidades vecinas", señaló la firma .

Y aseguró que mantendrá su compromiso con la ejecución de la estrategia de largo plazo, que incluye la mantención de una estructura financiera conservadora y su calificación de grado de inversión